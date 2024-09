Clip : Aliocha Schneider nous décrit l’évolution de “Julia”

Aliocha Schneider poursuit l’exploitation de son dernier album par l’intermédiaire du titre “Julia”. C’est à découvrir sur aficia.

2023 a été une grande année pour Aliocha Schneider. Il a notamment décroché l’un des premiers rôles dans la brillante série Salade Grecque, une suite très réussie et actuelle de la trilogie L’auberge Espagnole, Les Poupées Russes et Casse Tête Chinois. Il y joue le rôle de Tom, le fils de Xavier (Romain Duris), personnage principal des 3 films. 2023 a également été marqué par la sortie de son 3ème album nommé tout simplement Aliocha Schneider.

Il s’agit du premier interprété dans la langue de Molière. Après avoir choisi “Avant Elle” en guise de single introductif, tout s’est accéléré avec le choix du suivant. En effet, “Ensemble” a eu un succès inattendu pour une ballade toute douce. Il faut dire que le morceau a été choisi pour illustrer un spot TV de la SNCF, offrant un succès radio sur la durée à l’artiste. Il a écumé quelques festivals et scènes cet été, parfois en compagnie de sa compagne Charlotte Cardin. Nous avons été charmés par leur prestation à Solidays.

Un nouveau clip à l’esthétique léchée

Après avoir fait vivre un long moment ce dernier, Aliocha Schneider jette son dévolu sur “Julia”. La voix de l’artiste y est toujours aussi douce, telle un nuage. Elle est également pleine de sensibilité, de fragilité et nous cueille facilement. Nous nous situons ici entre le miel et la guimauve, tant c’est sucré et réconfortant. La production est un peu plus pêchu que sur les précédents morceaux. Il y a un petit quelque chose, sans doute les batteries et le xylophone très enfantin, qui nous font y retourner.

Au niveau du texte, Aliocha Schneider nous décrit Julia et son évolution positive. Cette évolution lui fait visiblement perdre tout son charme. Nous y voyons un petit pied de nez à la chirurgie esthétique et au carriérisme. La réussite peut rendre une personne inintéressante et moins naturelle. La petite leçon derrière ce morceau : prendre soin de soi, certes, mais en restant soi-même. Vouloir plaire à tout prix enlève de l’humanité et de la beauté.

Mais c’est surtout pour le clip vidéo que nous avons littéralement fondu. L’artiste canadien nous plonge dans une esthétique rétro vintage autour d’un salon de coiffure. Les tons sont lumineux, les couleurs sont autour des sépias et bruns très chaleureux. La direction artistique est folle. Mention spéciale à la teinture ratée et tellement peu naturelle du coiffeur et au T-Shirt France 98. Le plan sur le fauteuil de coiffure dans la rue, avec le magazine Girls et les vieilles voitures autour est tellement réussi. Aliocha Schneider ressort de cette séance changé, différent et à mille lieus de ce qu’il est.

Découvrez “Julia” de Aliocha Schneider :

Aliocha Schneider écumé les routes françaises cette automne. Nous aurons la chance d’assister à son concert à Forbach (Moselle) le 9 octobre. Il passera par l’Olympia (Paris) le 5 décembre.