aficia a rencontré quatre des six artistes nommés dans les catégories “Révélation” de la quarantième édition des Victoires de la Musique ! Rencontre avec Styleto, Pierre Garnier, Lucky Love et Aliocha Schneider.

Les Victoires de la Musique sont de retour, et pour cette édition anniversaire, France Télévisions a prévu de faire les choses en grand ! Lors de sa traditionnelle conférence de presse, les dirigeants du leader du divertissement français ainsi que le patron de Radio France se sont succédés afin d’annoncer le programme de cette quarantième édition.

Pas de grands changements cette année mais une pluie d’informations sur les votants composant le comité des Victoires, les maîtres de cérémonie (Léa Salamé et Cyril Féraud) ou encore le récipiendaire de la Victoire d’Honneur : Eddy Mitchell. On note également que Spotify a rejoint la course cette année en tant que sponsor. Le géant du streaming s’engage notamment à promouvoir la lauréate de la catégorie Révélation Féminine grâce à son programme EQUAL – qui met en lumière des chanteuses de tous pays, de Tokyo aux écrans géants de Times Square.

Niveau nominations, l’ancienne soliste de Hyphen Hyphen – Santa – est leader en cumulant quatre nominations pour Artiste féminine, Album, Chanson originale pour « Recommence-moi« , et Concert. Et après l’annonce des nommés, sont arrivés sur la scène de la Maison France Télévisions les nommés des catégories Révélation Féminine, Révélation Masculine, Révélation Scène. aficia vous propose d’apprendre à mieux les connaître !

RÉVÉLATION MASCULINE

PIERRE GARNIER

Est-il encore nécessaire de présenter Pierre, gagnant de l’édition 2023 du télé crochet Star Academy” ? Alors que l’émission s’apprête à couronner son nouveau gagnant, le jeune caennais a rythmé cette année grâce à ses tubes pop dont “Ceux qu’on était”. Ce dernier titre, dont on a pu observer la conception lors des quotidiennes de la “Starac”, n’était que le premier d’une série de tubes dont “Nous on sait”, “Chaque Seconde” (avec M. Pokora) ainsi que “Adieu, Nous Deux” – inclus sur la réédition de son premier album événement certifié Platine.

4 QUESTIONS À PIERRE GARNIER :

Comment as-tu réagi, lorsque tu as appris que tu seras nommé pour une Victoire de la Musique ?

Alors, j’étais dans ma voiture… Ça m’a agréablement surpris ! J’étais seul donc j’ai pas pu trop crier de joie ou quoi, mais c’est sûr que ça m’a surpris car en sortant d’un télé crochet je ne pensais pas être la cible des Victoires de la Musique. Mais finalement me voilà, je me sens méga honoré et je veux juste kiffer et prendre ce que j’ai à prendre.

Qu’est-ce que ça représenterait, pour toi, de remporter une Victoire de la Musique ?

C’est prestigieux car on te récompense pour ce que tu fais, pour ton art, et ça signifie que t’as réussi à convaincre tous les votants… Ça montre que ma musique parle au plus grand nombre et me récompense pour mon travail et pour qui je suis…

Qu’est-ce que tu penses apporter de plus à la scène musicale française contemporaine ?

C’est une très bonne question ça, qu’est-ce que je pense apporter de plus…? (rires) Franchement je suis qui je suis, j’ai toujours fait de la musique… elle est particulièrement organique, du moins sur scène… elle reflète ma personnalité et mes influences toutes mélangées. Après je pense que, le plus c’est que lors de l’émission, le public s’est également attaché à moi au-delà de la musique. Je suis très content d’être là et de pouvoir plaire aux gens.

S’il fallait choisir UNE chanson qui te représente le mieux dans ton catalogue, laquelle serait-ce ?

Je vais être un peu plus coquin et je vais t’en donner deux : il y a “Nous on sait” que je veux absolument que les gens écoutent car musicalement c’est une de celles que je préfère dans l’album, elle parle également de ce sujet qui me tient à coeur qui est la dépression. Et l’autre chanson, ça serait “Pas une larme” car c’est la première chanson que j’ai écrite tout seul dans ma chambre, c’est vraiment la plus profonde que j’ai faite, sans artifices…

ALIOCHA SCHNEIDER

Révélé chez nous par la série “Salade Grecque”, ce franco-canadien issu d’une famille d’artistes s’est illustré dans plusieurs domaines dont la musique. D’ailleurs, il a déjà sorti trois albums, dans le style pop folk acoustique qui le caractérise. Le troisième, album éponyme, est son premier en français – et il contient même une collaboration avec Charlotte Cardin, sa compagne à la vie. Il est nommé en tant que Révélation Masculine, mais également Révélation Scène auprès de Yoa et de Solann.

4 QUESTIONS À ALIOCHA SCHNEIDER :

Comment as-tu réagi, lorsque tu as appris que tu seras nommé pour une Victoire de la Musique ?

J’étais très heureux, je l’espérais mais je ne m’y attendais pas… Je l’ai appris lors d’une journée particulière, c’était lorsque j’ai joué mon premier Olympia donc j’étais fébrile mais cette nouvelle m’a évidemment donné confiance !

Qu’est-ce que ça représenterait, pour toi, de remporter une Victoire de la Musique ?

C’est un grand honneur, et aussi une validation. Après c’est sûr que c’est étrange ce climat de compétition dans la musique, mais ça permet surtout de mettre un coup de projecteur sur certains artistes. J’ai l’impression que c’est surtout un prétexte pour célébrer la musique et notre culture française. De ce point de vue-là, j’ai l’impression qu’on a tous déjà gagné !

Qu’est-ce que tu penses apporter de plus à la scène musicale française contemporaine ?

Oh, c’est difficile de répondre… En tout cas, c’est vrai qu’ayant grandi au Québec, j’ai un bagage plus américain, j’étais influencé par Bob Dylan… J’ai commencé à chanter dans son style musical en anglais, puis j’ai transitionné en anglais alors peut-être que j’ai permis d’apporter un peu plus de folk à la musique française. De toute façon, à moins d’essayer de copier quelqu’un, chaque artiste est unique !

S’il fallait choisir UNE chanson qui te représente le mieux dans ton catalogue, laquelle serait-ce ?

J’ai l’impression que beaucoup de gens m’ont découvert avec la chanson “Ensemble”, elle m’a énormément apporté et c’est LA porte d’entrée dans mon univers… mais il y a aussi des chansons qui ne sont pas des singles mais que j’affectionne particulièrement comme “Suspendus”, qui mérite plus d’écoutes !

LUCKY LOVE

De son vrai nom Luc Bruyère, Lucky Love est un musicien français qui chante en anglais la plupart du temps. Lorsqu’il arrive à Paris à la fin des années 2000, il fait ses premiers pas en tant que comédien mais c’est alors qu’il chante des reprises chez Madame Arthur qu’il se découvre une vocation pour la musique. Son premier EP intitulé TENDRESSE (contenant notamment un duo avec Juliette Armanet) est sorti début 2023 chez Belem Music, et son premier album I DON’T CARE IF IT BURNS est disponible sur toutes les plateformes de streaming depuis novembre dernier. Il s’est récemment fait remarquer en performant à la Cérémonie d’Ouverture des Paralympiques de Paris, ou encore lors de son bouleversant duo avec Marguerite lors d’un prime de “Star Academy”.

3 QUESTIONS À LUCKY LOVE :

Comment as-tu réagi, lorsque tu as appris que tu seras nommé pour une Victoire de la Musique ?

J’étais en pleurs ! Et j’ai appelé ma mère.

Qu’est-ce que tu penses apporter de plus à la scène musicale française contemporaine ?

Je sais pas si j’apporte un truc en plus mais j’apporte mon petit truc à moi, voilà tout ! (rires)

S’il fallait choisir UNE chanson qui te représente le mieux dans ton catalogue, laquelle serait-ce ?

Je pense que ce serait “MASCULINITY” ou “I DON’T CARE IF IT BURNS” parce que ce sont deux chansons qui viennent du même endroit de confession, un endroit très personnel… Je vous conseillerais ces deux chansons, pour me découvrir !

RÉVÉLATION FÉMININE

STYLETO

Styleto n’est pas un nouveau visage de la sphère médiatique française, mais depuis quelques années déjà la jeune femme effectue une transition de YouTube à la musique. Après des années à faire des reprises ou des collaborations par-ci par-là, la lyonnaise publie en 2022 sa toute première composition originale : “Se casser”. Fraîchement signée chez Columbia Records, Styleto a sorti le titre “Faut que tu m’aimes”, qui ne prend pas longtemps à devenir viral en ligne. D’ailleurs, c’est chez ce même label qu’elle prépare actuellement son premier album de compositions originales !

4 QUESTIONS À STYLETO :

Comment as-tu réagi, lorsque tu as appris que tu seras nommée pour une Victoire de la Musique ?

J’étais dans la rue, j’allais chercher mon chien chez une amie lorsque mon label m’a appelé pour m’annoncer la nouvelle ! Je me suis arrêté et j’ai pleuré comme une merde quoi, un sanglot beaucoup trop intense. (rires) Ils m’ont dit de ne le dire à personne parce que ça devait rester secret mais je n’ai pas pu m’empêcher d’en parler à mon amie quand je suis arrivée chez elle ! (rires)

Qu’est-ce que ça représenterait, pour toi, de remporter une Victoire de la Musique ?

Franchement, je ne sais pas si c’est un processus d’auto-défense pour m’éviter d’être déçue, mais je fais que me dire que ce n’est pas grave si je gagne pas… D’ailleurs je ne sais même pas si j’envisage vraiment de gagner, en fait, parce que je trouve Yoa et Solann tellement talentueuses et douées… Je sais que c’est une phrase méga bateau, mais j’ai l’impression d’avoir déjà tout gagné en étant nommée auprès de tous ces gens que j’adore et que j’écoute – même les garçons ! Ce serait incroyable de gagner, mais mon objectif c’est surtout de réussir ma prestation le 14 février.

Qu’est-ce que tu penses apporter de plus à la scène musicale française contemporaine ?

Je sais pas, c’est dur comme question… Merci aux votants car je n’ai pas vraiment la prétention de dire que j’apporte quoi que ce soit de différent… Je pense que je suis vraiment moi-même sur scène, que je suis un peu chaotique et donc c’est relatable… En ce qui est des textes, l’album sort bientôt donc peut-être qu’à ce moment-là je pourrais faire un petit peu plus d’éloges sur moi. La musique c’est quelque chose de magique et c’est les gens qui décident, c’est beaucoup de chance aussi… ça ne veut pas dire qu’on est les trois meilleures artistes féminines parmi toutes les artistes féminines émergentes qui existent.

S’il fallait choisir UNE chanson qui te représente le mieux dans ton catalogue, laquelle serait-ce ?

C’est dur… Tout le monde va te dire que c’est horrible, cette question ! (rires) Je vais quand même dire “Fille Lacrymale”, une chanson que j’ai sortie il y a quelques jours sur le fait que je pleure beaucoup. Ça peut être des pleurs de tristesse comme des pleurs de joie, je pleure juste beaucoup. Avant j’en avais vraiment honte, mais maintenant c’est devenu un running gag avec mes potes et j’avais envie d’en faire une chanson. Je l’ai chantée durant ma tournée et on n’arrêtait pas de me dire “allez, sors-là” et je pense qu’elle représente assez bien mon projet et qui je suis.

SOLANN

On vous a parlé de Santa et ses quatre nominations, mais pour sa première année de nominations Solann n’est pas loin avec trois mentions : Révélation Féminine donc, mais aussi Révélation Scène ainsi que Chanson Originale pour “Rome”. Ce titre, qui est devenu viral sur TikTok lors de sa sortie en décembre dernier, résume à perfection le son Solann : de la pop française, des rythmes entêtants, une voix perçante et surtout des paroles crues. Très engagée, cette jeune parisienne est une femme de son temps et n’hésite jamais à prendre la parole sur les sujets qui la révoltent ! La preuve avec la chanson qui lui a valu une nomination cette année, ou encore “Les Ogres” dont on vous parlait précédemment.

YOA

Avec sa douce voix et ses visuels alléchants, Yoa est devenue en seulement quelques années la petite coqueluche de la musique alternative française. Cette parisienne aux origines jurassiennes et camerounaises a fait ses débuts dans le théâtre avant de sortir son premier EP – Attentes – en 2021. L’année qui suit est l’année de la consécration pour la jeune femme de 26 ans, qui signe chez Panenka Records et fait même partie de la sélection des Inouïs du Printemps de Bourges ainsi que du Chantier des Francofolies. Son premier album La Favorite sort le 31 janvier prochain, et il contient plusieurs titres précédemment découverts dans l’EP Nulle, sorti l’été dernier. Elle est également en lice pour la catégorie “Révélation Scène”.

