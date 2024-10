Live Report : Aliocha Schneider envoûte la salle

aficia était présent le 9 octobre dernier à un live d’Aliocha Schneider. Petit focus sur notre ressenti à l’issue de sa prestation.

Installation et première partie

C’est dans une toute petite salle, en disposition assise, que nous sommes allés écouter la voix douce d’Aliocha Schneider. En effet, le concert se déroule à Forbach, une petite ville située sur la frontière allemande, en Moselle. Nous arrivons 15 minutes avant le début de la première partie et, surprise, il reste de la place tout devant à gauche. Une place idéale pour profiter d’un concert reposant, agréable mais tout de même surprenant.

La surprise démarre dès la première partie. En effet, il est plutôt rare qu’elle soit intéressante, surtout dans les petites salles. C’est une jeune fille toute timide, toute frêle mais avec une répartie assez déconcertante qui se présente. La jeune Wysteria nous envoûte de sa voix à la fois douce mais puissante. Nous pensons directement à London Grammar au son de sa voix et des sonorités. Seuls deux instruments l’accompagnent : une guitare acoustique et un synthé manié pour un musicien. Nous nous envolons facilement à l’écoute de ses compositions, tantôt en français, tantôt en anglais. Une puissance captivante se dégage de ce petit bout de femme.

Après 25-30 minutes de concert suspendu par un fil de coton, Wysteria nous quitte pour laisser place au principal intéressé : Aliocha Schneider. Nous patientons 20 bonnes minutes, le temps que l’équipe technique installe le nécessaire. Cela nous laisse le temps d’observer un peu la typologie du public. Sur ce genre d’évènements gérés par une équipe municipale ou une petite association, le public est très éclectique. En effet, cela fonctionne souvent en abonnements ou en réductions dès 3 spectacles achetés. La présence de beaucoup de retraités n’est donc pas surprenante. Mais il y a tout de même des jeunes aficionados qui sont là pour l’artiste. Finalement, la salle est quasiment pleine, ce qui peut être surprenant dans une petite ville excentrée dans laquelle l’artiste n’est pas des plus connus.

Aliocha Schneider arrive

Vers 20h30, Aliocha Schneider se présente, tout sourire et vêtu d’une tenue très mode un peu kingsize qui lui va à ravir. Il est accompagné de 3 musiciens. Il est important de préciser que nous n’avons pas écouté sa discographie avant le spectacle afin d’être dans la surprise et la découverte. Les seuls titres que nous connaissons sont ses 3 singles issus de son album nommé sobrement Aliocha Schneider. Impossible donc de donner un tracklist titre par titre. Le but de ce papier est de retranscrire l’ambiance et le ressenti. Et à peine les premiers mots entonnés, nous nous enfonçons dans notre fauteuil et nous nous laissons bercer.

L’artiste canadien est tellement souriant que ça se ressent dans sa manière de chanter. Il est touchant, envoie des ondes positives et le public est très réceptif. Il n’interprète pas que des morceaux de son dernier album. Ainsi, il offre un astucieux et très harmonieux mélange de chanson française et de folk anglaise (ses deux premiers albums étant chanté dans la langue de shakespeare). Il nous propose également un inédit à la plume parfaite, issu d’un prochain essai. Aliocha Schneider est aussi très reconnaissant envers ses musiciens et nous ressentons une réelle alchimie avec ceux-ci. Il les présente tour à tour toutes les 4-5 chansons.

Un concert dans le partage

Le chanteur ponctue aussi ses chansons de très sincères confidences, tantôt sur ses amours passés, tantôt sur ceux de ses proches (et notamment de son petit frère). Cela esquisse des rires dans la salle. Nous avons l’impression d’être les amis de l’artiste. Il revient également sur la conception de l’album, qui traite d’amour et du manque de l’être aimé. En effet, ce dernier a été écrit à Athènes pendant le tournage de la série Salade Grecque, dans laquelle il joue le rôle principal. Ecrire lui permettait de se rapprocher de sa compagne resté au Canada.

Bien trop vite, le concert touche à sa fin et il termine sur ces 3 singles : “Julia”, “Avant Elle” et “Ensemble”. Il s’agit du point d’apothéose du concert puisque le public connait les paroles. Ces morceaux trouvent alors encore plus de magie et de mélancolie. Sur la toute fin, le grand coeur du québécois offre une exposition inattendue à une jeune fille nommée Lou-Agathe (The Voice Kids 2023), assise au premier rang. En effet, celle-ci tient une pancarte avec écrit « Invite moi sur scène pour chanter Ensemble ». Et nous sentions qu’il allait le faire puisqu’il regardait régulièrement cette spectatrice pendant son set. Aliocha Schneider propose un moment suspendu, tout en émotion à sa spectatrice mais aussi à tout son public. Tout en humilité, il laisse la chanteuse en herbe s’emparer du micro et il fait bien puisqu’elle a une voix divine, qui colle parfaitement au morceau fédérateur.

Retrouvez “Ensemble” d’Aliocha Schneider :

Nous quittons la salle dès la fin du show (le réveil tôt le matin nous appelle) mais nous savons que l’artiste va passer échanger avec ses fans demandeurs de dédicaces ou de petites discussions. Les photos sur les réseaux sociaux de cette soirée là en témoignent. En conclusion, Aliocha Schneider a ponctué son spectacle de sagesse, de proximité, de partage et de profonde humilité. Il s’agit d’un vrai coup de coeur et nous vous conseillons de prendre des billets pour ses représentations. Il sera de retour en France à partir du 12 novembre (Lille, Reims, Valence …)