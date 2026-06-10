Avec “Mourir au soleil”, Sloń signe une réflexion intime sur la fin de vie

Sloń a présenté, le 5 juin, son nouveau single “Mourir au soleil”. Un titre lumineux qui aborde la fin de vie avec douceur, à découvrir sur aficia.

Après avoir exploré les blessures du cœur et les mécanismes de fuite affective avec “Je ne veux plus me fuir”, Sloń poursuit son chemin artistique avec un nouveau titre aussi délicat qu’audacieux. Disponible depuis le 5 juin, “Mourir au soleil” aborde un sujet universel mais souvent évité : la mort.

Autrice, compositrice et interprète française, Sloń continue de développer un univers sensible où la nature et l’introspection occupent une place centrale. Sur une ballade folk lumineuse, évoquant par instants les atmosphères délicates des derniers albums de Sara Grey, l’artiste s’interroge avec simplicité : alors que l’on parle sans cesse de réussir sa vie, comment bien mourir ? Une question profonde qu’elle aborde avec sincérité.

Portée par une basse discrète, qui apporte une touche presque enfantine à l’ensemble, la chanson évite toute tristesse excessive. Avec “Mourir au soleil”, l’artiste confirme sa capacité à transformer des questions existentielles en chansons accessibles et humaines. Un titre tendre, qui invite à réfléchir à notre rapport au temps, à la vie et à ce qui pourrait venir après.

Le clip accompagne cette réflexion avec une esthétique épurée. On y découvre Sloń dans une pièce sombre, légèrement éclairée par la lumière du jour. Installée sur un canapé, elle semble d’abord ancrée dans une immobilité contemplative. Puis, au moment du refrain, son corps paraît se détacher du sol, comme en lévitation dans la pièce, prolongeant visuellement la sensation de flottement et de passage que porte le morceau.

Inès Fakche