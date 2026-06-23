Avec ‘Suppr**’, Mr Giscard transforme les lendemains de fête en chansons

Mr Giscard a dévoilé le 19 juin Suppr**, un nouvel EP de cinq titres porté par sa voix groovante et nonchalante. C’est à découvrir sur aficia.

Né en Guyane avant de rejoindre la banlieue parisienne à l’adolescence, Mr Giscard s’est construit un parcours singulier. D’abord luthier, il apprend à réparer puis fabriquer des guitares avant de se tourner vers la production musicale. Après avoir accompagné d’autres artistes et publié un premier EP ainsi qu’un album, Valery – sans aucun lien avec l’ancien président, si ce n’est le prénom – poursuit aujourd’hui sa propre aventure musicale avec une identité de plus en plus affirmée.

Sorti le 19 juin, ce projet de cinq titres propose une écriture à fleur de peau qui caractérise Mr Giscard. L’artiste y raconte ces lendemains de fête où l’euphorie retombe, laissant place à un moment plus intime, où la création devient une forme de salut. Portées par une voix groovante et nonchalante, ses chansons explorent un équilibre fragile entre légèreté et lucidité.

Une écriture à fleur de peau

Avec Suppr**, Mr Giscard s’intéresse aussi à cette urgence d’aimer, propre à toute une génération, souvent tentée de se réfugier dans les paradis artificiels pour éviter l’engagement. En filigrane, ses morceaux explorent ce tiraillement permanent entre sexe, amour et fuite en avant, avec une approche à la fois sensible et désabusée.

Musicalement, l’EP mélange rap mélodique, pop électro dansante et mélancolique. Le projet conserve une forme de légèreté qui rend l’écoute particulièrement agréable. Parmi les cinq titres, “Pas assez” se distingue par ses influences de musique brésilienne, qui viennent enrichir l’univers sonore de l’artiste.

Avec Suppr**, Mr Giscard livre un projet à la fois léger et sincère, où il continue de développer une identité musicale singulière, entre groove et mélancolie.

Inès Fakche

Découvrez le dernier EP de Mr Giscard :