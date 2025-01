“Better Man” : 5 Raisons d’aller voir le Biopic de Robbie Williams

Nous avons vu “Better Man”, le biopic de Robbie Williams qui sort demain dans les cinémas français. On vous donne cinq raisons d’aller le voir sans hésiter !

Il y a bientôt deux ans de cela, Robbie Williams nous invitait dans son intimité avec une série documentaire éponyme, sortie sur Netflix à l’occasion de ses 25 ans de carrière. Cette sortie s’accompagnait également de la sortie d’une compilation best-of avec tous les hits réarrangés ainsi qu’une tournée événement… sauf que la célébration est loin d’être finie car la popstar anglaise vient de sortir son premier biopic, intitulé “Better Man”, qui sera d’ailleurs promu lors d’une tournée qui passera par la France l’été prochain.

“Better Man”, qui tire son nom d’une chanson du troisième album de Robbie Williams, raconte les premières années de carrière de ce dernier. De ses débuts en tant que vilain petit canard d’un boysband à son lancement plus que tourmenté en solo, en passant par ses évènements marquants sur le plan personnel (une relation tumultueuse avec son père, l’avortement de Nicole Appleton…), le film raconte le parcours d’un jeune homme qui au départ n’avait rien pour lui.

Si ce court résumé ne vous a toujours pas convaincu, voici 5 raisons de foncer voir “Better Man” au cinéma :

1 Parce qu’il remet en lumière un catalogue de tubes. Robbie Williams est un véritable ovni sur la scène pop masculine des années 1990 : en plus d’être un excellent performer et de toujours fournir des visuels qualitatifs, il a rarement déçu musicalement parlant. Alors que de nombreux chanteurs de sa génération semblent se contenter du minimum et se reposer sur leurs lauriers, Williams a toujours veillé à se surpasser musicalement parlant. Ainsi, “Better Man” fait la part belle à plusieurs bangers du catalogue de ce dernier, comme “Rock DJ”, “Feel” ou encore “Angels”.

Ce dernier tube a d’ailleurs une importance particulière pour le chanteur, car ici chaque morceau est recontextualisé (et réenregistré, par Robbie lui-même ou par un sosie vocal). Dispersés de façon totalement anachronique dans le film, ils permettent de servir l’émotion et l’humeur de chaque scène, comme si nous étions plongés dans un monde parallèle. Gros point également pour les magnifiques numéros de chants et de danse, dignes des plus grandes comédies musicales.

Lire Aussi : Clip « Party Like A Russian » : Robbie Williams revient dans la peau d’un oligarque déjanté

2 Parce qu’il permet de revisiter une carrière monumentale. Cela est très justement dépeint dans le film, et peut-être que les français en ont moins conscience, mais Robbie Williams a toujours été un phénomène dans son Angleterre natale. Alors que tout prédestinait son collègue du groupe Take That – Gary Barlow – à devenir LA nouvelle star, c’est Robbie qui va tirer son épingle du jeu et connaître la gloire internationale. Souvent sous-estimé, Robbie Williams est un des artistes anglais les plus vendus au monde, et rien qu’en Angleterre il cumule 7 singles numéro 1. Par ailleurs, tous ses 14 albums (sauf un !) se sont classés au top du palmarès, tandis que 6 d’entre eux figurent parmi les 100 albums les plus vendus de l’histoire du pays ! Un parmi de nombreux records que le film permet de mettre en avant, afin de rendre à César ce qui appartient à César… ou plutôt récompenser Williams pour des décennies d’accomplissements.

Et même si vous n’êtes pas familiers avec ce chanteur, le biopic saura vous happer grâce à ses thématiques universelles et à l’incroyable alchimie entre les acteurs. Vous pourrez même en ressortir enrichis en culture générale, car “Better Man” revient sur plusieurs épisodes de pop culture ayant fait les choux gras de la presse à l’époque.

Lire Aussi : Take That de retour avec « These Days »

3 Parce que le casting est (très) réussi ! Michael Gracey, c’est l’amour du détail. Et c’est ainsi qu’en plus d’un excellent acteur dans le rôle de Robbie (Johno Davies), le film bénéficie d’une sélection cinq étoiles d’acteurs de second plan ! Autour de Davies – qui donne son apparence à un chimpanzé en CGI – gravitent plusieurs personnages secondaires qui, chacun à sa façon, va influer sur l’homme qu’est Robbie aujourd’hui. Et à l’écran, l’alchimie est parfaite ! Qu’il s’agisse de Steve Pemberton dans le rôle du père absent qui revient par intérêt, d’Alison Steadman en tant que grand-mère poule et attachante ou encore de Damon Herriman, manager tyrannique de Take That, chaque personnage a son propre développement et sa propre histoire.

Tous ceux qui gravitent autour de Robbie ont une histoire propre, et on s’attache à eux grâce au magnifique travail de développement des scénaristes. Le film se termine d’ailleurs sur une note optimiste, avec Robbie qui se réconcilie avec tous ceux lui ayant causé du tort : Noel Gallagher, Gary Barlow et même son père dans la très touchante scène finale !

4 Parce qu’il présente les coulisses de l’industrie musicale. “Better Man” est un film biographique sur les backstages de la célébrité à un jeune âge. Un thème commun dans les biopics, me direz-vous ! Seulement cette fois, c’est abordé de façon si rafraîchissante que de nombreux critiques s’accordent à dire que le film “réinvente le genre du biopic”. Plutôt que de capitaliser sur les drames de la carrière de Robbie, Michael Gracey nous laisse la liberté de nous forger notre propre opinion, et il incorpore même une touche humoristique parfaite pour détendre l’atmosphère.

Les ravages de l’industrie musicale sont connus de tous, mais ici il s’agit plutôt de montrer la source du problème et de donner aux gens les outils de s’en sortir. On se surprend même à ressentir de la sympathie pour ce jeune garçon démuni, qui ressent la pression de tout un pays sur les épaules, au point de sombrer dans la drogue et de tout envoyer bouler sur son passage. On adore également l’affiche du film, qui est en fait une reproduction de la pochette de “Life Thru a Lens”, deuxième opus du chanteur.

5 Parce que Robbie Williams est interprété de façon particulière. Comme mentionné un peu plus haut, Robbie Williams n’est pas joué par un acteur. Enfin, pas vraiment ! Car pour illustrer un chanteur décalé, Michael Gracey a pensé qu’il fallait une représentation tout aussi décalée : c’est ainsi que Williams est interprété par un chimpanzé, généré en images de synthèse grâce à des effets spéciaux. Pourquoi ce choix ? Selon une interview de Williams donnée à Variety, il s’agirait d’une interprétation de la perception que le chanteur avait de lui-même. En effet, il se percevait toujours comme “moins évolué que les autres”. D’ailleurs, aucun protagoniste du film ne remarque cette différence physique – ce qui sous-entend qu’il s’agit bel et bien d’un sentiment personnel du chanteur, et non d’un vrai constat.

Et lors d’un entretien récemment accordé à Europe1, Robbie Williams a également affirmé qu’il avait initialement envisagé jouer son rôle dans le film, seulement il ne se voyait pas passer les trois mois de tournage loin de sa famille (en pleine période de COVID-19). Le choix du singe s’est vite imposé à eux, et ils auront eu raison de le faire car les critiques semblent adorer ce parti pris hors du commun !

Alors que la bande-son de “Better Man” enregistre actuellement un très bon démarrage dans les classements anglais, le film quant à lui cartonne dans le pays avec plus d’1 Million de dollars de recettes engendrés depuis sa sortie à Noël.

Découvrez la bande-son de “Better Man”, en salles dès le 22 janvier 2024 !

Et vous, irez-vous voir LE film de ce début d’année ?