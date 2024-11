Chase Atlantic : le portrait pop de la semaine

En voici un groupe qui monte petit à petit et qui part à la conquête de la France. aficia vous propose de découvrir le groupe Chase Atlantic.

Qui sont-ils?

Les Chase Atlantic sont un trio australien composé des frères Cave et de leur ami Christian Anthony. Ils démarrent leur carrière prolifique en 2014. Le groupe a établi ses racines à Los Angeles, aux USA, au plus près de leurs aspirations artistiques. Ils proposent un univers et un son hybride, mix de trap, r’n’b et rock alternatif. Ce sont donc des productions décoiffantes et riches qu’ils soumettent à leur public. Leurs influences se situent quelque part entre The Weeknd, Post Malone et les The 1975.

Chase Atlantic se passionne également pour la pop culture et tout ce qui attrait aux séries et aux mangas aux univers forts et distincts (One Piece, Peaky Blinders …). Ils ont déjà publié 3 albums salués par la critique presse, notamment aux Etats-Unis. Ils font partie des artistes qu’on peut dire « dans le creux de la vague ». C’est-à-dire qu’ils ne sont pas les plus identifiables et n’ont pas de succès massif dans les charts. Mais ils avancent en sous-marin sous cette vague qui risque bien de les mener en haut de celle-ci.

Chase Atlantic en chiffres

3,8 milliards d’écoutes et 16,6 millions d’auditeurs sur Spotify

15,2 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux

Sold-out sur leurs concerts des 22 et 23 avril 2025 au Zénith de Paris

Album #BEAUTYINDEATH : 28,6 millions d’écoutes en France.

Quelle est leur actualité ?

Fort de ce succès aux Etats-Unis, les Chase Atlantic ont désormais des vues sur l’Europe, et notamment la France. Pour preuve, en 2023, ils ont joué deux représentations à guichets fermés au Bataclan (Paris). Le 4ème album qui vient de paraître le 1 novembre est peut être celui du succès international. Ce dernier se nomme Lost In Heaven et contient les singles “Die For Me” et “Doubt It”. Encore une fois, ils brassent tous les styles musicaux possibles, allant des dérivés du r’n’b à ceux de la pop alternative. Il en ressort des titres déroutants mais incroyablement originaux.

Un 3ème single nommé “Ricochet” accompagne la sortie de l’opus. Il y est question d’émotions profondes sur fond de mélodies hypnotiques et de paroles poignantes. Il traite de la douleur, de la dépendance et de la perte de contrôle. Les voix doubles et intenses rendent le titre sombre et captivant.

Découvrez “Ricochet” de Chase Atlantic :

Pour accompagner la sortie de ce 4ème opus, la bande largue le titre “You”. Ils s’attaquent cette fois aux complexités de l’amour sur une basse pulsante qui résonne comme un battement de cœur. Les paroles mettent en lumière le poids de l’amour et du sacrifice. Les saxophones, très en vogue ces derniers mois, ajoutent un effet jazzy au titre, qui se veut plus posé que les précédents. Il montre toute l’étendue du talent du groupe et la flexibilité de leurs production.

Chase Atlantic remplira le Zénith de Paris les 22 et 23 avril 2025, gage de leur ambition. D’ailleurs, ces dates sont d’ores et déjà complètes.