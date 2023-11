Collëtte dévoile le touchant single “Peur de l’amour”

L’émouvante Collëtte nous partage en ce 30 octobre la mise en images de son single “Peur de l’amour”. On vous la fait découvrir sur aficia.

Nos radars l’ont découvert récemment et ont été charmés par son grain de voix. Le parcours de cette ex-salariée dans le marketing digital a tout pour inspirer le plus grand nombre. Collëtte est d’une sensibilité et d’une douceur qui ne nous a pas laissés indifférents. Après avoir sorti “Ma Bastille” en juin dernier, l’artiste se met à nu en exprimant l’une de ses peurs avec le touchant “Peur de l’amour”. Frissons garantis !

La peur de l’amour

Avec ce deuxième single, Collëtte montre une nouvelle facette de sa personnalité, aussi vulnérable qu’assumée. Ici, pas d’artifice, quelques notes de piano viennent accompagner son grain de voix chaud et réconfortant. Décrypter les chansons d’amour en parlant de sa propre peur pour les relations amoureuses est une chose courageuse, réussi avec brio. Le clip qui l’accompagne est tourné comme une live session. Une ambiance poétique et intimiste qui réchauffe les cœurs abîmes. Un beau et long chemin se dessine pour Collëtte !

Découvrez Peur de l’amour de Collëtte :