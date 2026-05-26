Dakeez s’impose avec son nouvel EP ‘Backstage’

Dakeez est de retour avec un nouvel EP : Backstage. On en parle sur aficia !

Ancien danseur hip-hop devenu chanteur, Dakeez s’impose progressivement comme l’une des figures montantes du RnB français. Après Brutal, un premier projet à l’esthétique sombre inspirée du RnB torontois, l’artiste revient avec un nouvel EP : Backstage, un projet plus nuancé où les contradictions émotionnelles deviennent fil conducteur.

À travers des productions oscillant entre trap soul, influences hip-hop, baile funk et sonorités club, Dakeez construit un univers cohérent où les textes mélancoliques se mêlent à des instrumentales dansantes. Un contraste qui devient la véritable identité du projet.

Un nouvel projet porté par l’introspection et les sacrifices

Le projet s’ouvre avec “Je ne regrette rien”, un morceau introductif et introspectif dans lequel Dakeez revient sur les sacrifices qu’il a dû faire pour construire sa carrière. Porté par des instruments à cordes et un piano grave, le titre installe immédiatement une atmosphère mélancolique. Ici, l’artiste semble faire le bilan des choix qui l’ont progressivement éloigné de certaines relations et d’une partie de lui-même.

Cette dimension introspective se prolonge avec “Un peu de moi”. Sur une production minimaliste dominée par le piano, Dakeez parle de sa famille, de son rapport à la musique, de la solitude et de l’éloignement progressif de certaines amitiés. Le morceau dévoile un aspect plus personnel de l’artiste, loin des thématiques amoureuses souvent associées au RnB contemporain.

Il évoque également la difficulté de faire confiance :

A la mauvaise personne je me suis confiée, je lui raconte mes secrets au lieu de prier.” – lyrics tirées du morceau “un peu de moi“

Cette vulnérabilité apporte une profondeur supplémentaire au projet et renforce l’impression d’assister à un véritable regard en arrière sur son parcours.

Entre mélancolie et morceaux dansants : la dualité de ce nouvel EP Backstage

Backstage ne se limite pas à cette dimension introspective. L’EP repose aussi sur une opposition permanente entre émotion et efficacité musicale. “Kalisha”, par exemple, adopte une ambiance beaucoup plus dansante alors que le morceau raconte une relation toxique. Même constat sur “J’oublierai” : derrière une production entraînante se cache en réalité un titre centré sur la rupture et le regret.

Si c’était à refaire, j’oublierai tout.” lyrics tirés du titre “j’oublierai”

Cette dualité devient finalement le véritable fil rouge du projet. Dakeez transforme des émotions lourdes en morceaux capables de rester accessibles et modernes, sans perdre leur profondeur.

Musicalement, l’artiste continue également d’affiner son identité. “Au bon endroit” introduit des influences baile funk tandis que “Adrenaline” explore une relation passionnelle portée par des sonorités plus lumineuses. Malgré ces différentes directions musicales, l’ensemble reste cohérent grâce à une même atmosphère : voix autotunée utilisée comme texture émotionnelle, toplines mélodiques et productions aériennes.

Le projet se termine avec “Mauvaise nouvelle”, un morceau qui fait écho au titre d’ouverture . Dakeez y évoque à nouveau le poids de sa carrière, l’éloignement familial et les doutes qui accompagnent son évolution. La présence d’un solo de guitare électrique puis de violon accentue cette sensation de flottement et de réflexion inachevée. Là où “Je ne regrette rien” semblait afficher des certitudes, “Mauvaise nouvelle” laisse davantage apparaître les doutes de l’artiste face à la personne qu’il devient.

Avec Backstage, Dakeez confirme surtout sa capacité à construire un univers identifiable. Entre morceaux introspectifs et productions plus festives, l’artiste livre un projet cohérent qui traduit les contradictions d’une génération partagée entre ambitions personnelles, relations humaines et besoin de reconnaissance.

Un EP qui pourrait bien installer définitivement Dakeez parmi les artistes à suivre sur la nouvelle scène RnB française.

Backstage c’est à écouter dès maintenant !