Diane à fleur de vie dans “Comme une mélodie”

En prélude à la parution d’un EP, Diane lève le voile sur le titre impactant “Comme une mélodie”, en écoute sur aficia !

Parmi les talents à suivre de près en 2026, Diane s’impose comme une évidence. Après avoir distillé plusieurs extraits ces derniers mois, dont le très vibrant “On se retient” en début d’année, la jeune artiste revient avec “Comme une mélodie”, un nouveau titre qui laisse entrevoir l’arrivée d’un EP attendu dans le courant de l’année.

Ce qui frappe chez Diane, c’est cette plume à la fois frontale et acérée, oscillant entre humour noir et sincérité désarmante, toujours au service de mélodies profondément émouvantes. Et puis il y a cette voix, tantôt chantée, tantôt parlée, dans la lignée d’un Ben Mazué, qui vient souligner chaque mot et porter des messages d’une grande intensité.

Une plume à vif

Avec ce nouveau single “Comme une mélodie”, désormais disponible sur toutes les plateformes, Diane capture avec justesse cette sensation brûlante d’être vivant, portée par un souffle d’espoir. Elle y aborde avec une aisance déconcertante le rapport à la mort, sans jamais sombrer dans la fatalité, mais avec une subtilité qui invite à poursuivre ses rêves tant qu’il en est encore temps.

Les arrangements, simples et organiques, mêlant guitare et cordes, laissent toute la place au texte. Le titre s’impose ainsi comme une ritournelle lumineuse, une véritable ode à la vie : “Mais tu ne penses pas qu’à ça / Tu trouves aussi que ta vie est jolie / Tu ne t’en rends peut-être pas compte, mais ce que tu vis aujourd’hui / C’est aussi ce à quoi tu rêvais avant d’éteindre ta veilleuse”.

Découvrez “Comme une mélodie”, le nouveau single de Diane :