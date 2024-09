Finneas sort de l’ombre avec “For Cryin’ Out Loud”

Finneas, artiste peu connu mais ô combien talentueux, nous illumine avec le titre “For Cryin’ Out Loud”. aficia vous propose d’en savoir un peu plus sur lui.

En voici un artiste surprenant et complet, Finneas. Si ce nom ne vous dit rien, c’est qu’il agit principalement dans l’ombre de sa petite sœur, qui n’est autre que Billie Eilish. En effet, il a produit et/ou écrit une grande partie de la discographie de sa cadette. Les deux talents bruts travaillent ensemble depuis le début de leur carrière musicale respective, et souvent depuis leur chambre. Cela donne un son organique et truffé d’instruments. En effet, ils sont libres et expérimentent toutes sortes d’associations, tels des physiciens dans leur laboratoire.

En 2023, Finneas décroche le graal, à savoir 1 Oscar pour “What Was I Made For?”, interprété par Billie Eilish pour le film Barbie. Ce titre décrochera aussi 2 Grammy Awards, ce qui porte à 10 le nombre de trophées glanés. Le chanteur/producteur est donc reconnu par ses pairs et gagne donc à avoir une notoriété publique en son nom.

Un 1er album prodigieux

Le 15 octobre 2021 sort son 1er album solo nommé Optimist. Il paraît seulement 3 mois après Happier Than Ever de Billie Eilish. Portant tous les deux un nom qui évoque le bonheur, les deux disques sont-ils reliés? En tout les cas, cet Optimist est un projet absolument brillant. Il est varié, organique et résolument brut. Finneas y passe par tous les styles (rock, ballade, voir électro). Il utilise et associe, parfois sur les mêmes morceaux, pléthore d’instruments. Ne soyez pas étonné de retrouver piano, guitare et batteries sur des productions très riches et surprenantes. Le 1er titre du projet, “A Concert Six Months From Now” illustre parfaitement ce propos. Tantôt tout doux, tantôt très énervé, Finneas passe des aigus et graves en un claquement de doigts. Les transitions sont parfois brutales mais cela rend l’écoute hyper intéressante.

Et pourquoi insistons-nous sur ce 1er disque? Car il faut à tout prix l’écouter avant la sortie du suivant, pour se rendre compte de l’impact artistique qu’à Finneas. Mais avant d’en parler, nous vous invitons à vous plonger dans le plus beau titre de son répertoire, qu’il a écrit et composé pour Ashe et sur lequel il l’accompagne. “Till Forever Falls Apart” est d’une douceur irrésistible, les deux voix se mariant à merveille. Il est délicat, subtil et envoutant.

Un 2ème long format à venir

La mise en situation étant faite, évoquons le tout nouveau single du frère de Billie Eilish, “For Cryin’ Out Loud”. L’album portera le même nom que ce single et est prévu pour le 4 octobre 2024. Il est dans la continuité du 1er opus, à l’exception près qu’il possède plus de nuances et de relief. Et petite nouveauté, Finneas n’est plus tout seul mais a fait appel à des musiciens.

Sorti il y a 3 semaines, le morceau a adouci notre été grâce à la présence de cuivres (trompette, saxophone et trombone) salvateurs. La voix est aussi plus posée et ronde qu’à l’accoutumée. La batterie et la guitare électrique nous embarquent dans une ambiance assez rock, atténuées un peu par les cuivres groovy. Ces cuivres accrochent l’oreille et offrent une boucle entêtante. L’ensemble est très cinématographique et captivant.

Au niveau du texte, Finneas explore toute la complexité du sentiment amoureux, entre joie immense et douleur incommensurable. Les paroles se veulent tranchantes et introspectives. La relation touche à sa fin mais il s’accroche tout de même, quoi qu’il en coute. L’amour rend heureux, mais perturbe aussi. La vidéo illustre cette dualité. Il lutte dans tout type de situations, tout en essayant de poursuivre dans sa direction vers cet amour sincère mais destructeur. Ainsi, il est prisonnier dans une boucle sans fin, ponctuée de bonheur et de chutes vertigineuses.

Découvrez “For Cryin’ Out Loud” de Finneas :