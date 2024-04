Jérémy Frérot joue sur la corde sensible pour son retour avec “Adieu” 

Jérémy Frérot signe un véritable retour avec un single aussi touchant que frappant nommé “Adieu”. C’est à découvrir sur aficia.

Voici un artiste qu’on attendait pour 2024. Après les succès de ses albums Matriochka (2018) et Meilleure vie 2021) qui lançaientt sa carrière en solo, Jérémy Frérot est enfin de retour. Si ce dernier est réapparu sur ses réseaux sociaux en annonçant une Cigale le 13 mars 2025, c’est le vendredi 19 avril que le père de famille a annoncé la sortie imminente de son nouveau single. Une nouvelle qui a réjoui ses nombreux fans, impatients d’enfin le retrouver. Il aura donc fallu trois années pour que l’interprète de “Revoir” puisse mettre des mots sur ses expériences de vie et les partager. Le nouveau chapitre de sa carrière s’ouvre donc avec “Adieu” qui évoque un épisode personnel aussi touchant que lumineux !

Une lettre d’espoir et d’amour à travers un “Adieu”

Qui a dit que les histoires d’amour finissent toujours mal ? Avec Jérémy Frérot, la rupture à une saveur de nostalgie, d’espoir et de renouveau. Sans tomber dans la mélancolie, le chanteur au timbre identifiable joue de son histoire personnelle pour montrer la force de deux adultes à se dire “Adieu” lorsque la vie a été donnée. Une vérité qui fait du bien lorsqu’on sait ô combien les ruptures familiales provoquent bien trop souvent la misère dans la vie des enfants. Un conseil, tendez l’oreille sur les paroles qui réussiront à vous mettre les frissons. La plume de l’artiste n’est encore une fois plus à démontrer. Les mots sont justes et dans une vérité immédiate comme si le “Je t’aime” avait la même couleur qu’un “Adieu”. Les deux amoureux se séparent, filent leur vie chacun de leur côté mais n’oublient pas pour autant “l’équipe” qu’ils ont et continuent de former séparément avec leurs enfants. Quant au clip, pas de superficialité, l’artiste se présente dans son plus simple appareil, face caméra. Les jeux de lumières apportent du contraste et de la valeur à ses propos. C’est bouleversant. Bravo!