Jimmy Magardeau : Entre émotions et électro avec Adrénaline Artificielle

Entre réalisation cinématographique et compositions musicales , Jimmy Magardeau dévoile son nouvel EP Adrénaline Artificielle. Un projet qui promet de bousculer les codes entre électro, rap et pop. C’est à découvrir sur aficia.

Depuis ses débuts sur YouTube où il cumule plus d’un million de vues, Jimmy Magardeau n’a arrêté de repousser les frontières artistiques. Après le succès de ses précédents EP Méduse et Phare, et de son court-métrage musical “Le Bus”, soutenu par le CNC, l’artiste rochelais continue son ascension.

Sa formation en musicologie et son master en musiques appliquées aux arts visuels lui permettent de maîtriser parfaitement la fusion entre image. Il crée ainsi un univers unique où la musique devient narrative.

Avec Adrénaline Artificielle, son nouvel EP, Jimmy Magardeau pousse encore plus loin son exploration musicale. Il avait déjà amorcé ce nouveau projet avec “Superstar”, titre qui ouvre cet EP. Ce dernier mêle influences pop urbaine, électro et hip-hop, l’artiste livre des productions soignées sur des textes percutants. Tel que “Monde”, un morceau qui invite à réfléchir sur notre place dans un univers en constante évolution. Il s’aventure dans un rythme reggaeton entraînant, prouvant sa capacité à traiter des sujets sérieux sur des sonorités dansantes. Jimmy Magardeau aborde des sujets intimes et universels : La perte d’un être cher, les questionnements sur la mort et sur un monde chaotique sont au cœur de ses textes.

Cet EP révèlent une écriture personnelle et touchante, portée par des mélodies accrocheuses qui restent en tête.

Ecoutez dès maintenant Adrénaline Artificielle :