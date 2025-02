Qui est Lagos In Paris, ce combo de 3 supers producteurs ?

Lagos In Paris a bien l’intention de bousculer les codes avec “Mali Spirit”, le premier single qui nous permet de faire connaissance avec le trio afro-électro. On en parle sur aficia.

On aime ce genre de projet aussi confidentiel que percutant. En effet, on ne sait quasi rien sur qui se cache derrière Lagos In Paris. Ce que je l’on peut vous dire, c’est que ce trio est né de la rencontre entre trois compositeurs et producteurs ivoirien. Par le passé, il a façonné son identité sonore lors de sessions entre Abidjan, Dakar et Paris. Il a collaboré avec des artistes majeurs comme Mayra Andrade, Aya Nakamura et Youssoupha.

Avec un mélange subtil de sonorités organiques, gimmicks vocaux, guitares mandingues et basses bluesy rappelant la house music, sa musique se veut une fusion entre héritage culturel africain et modernité numérique. Il définit aujourd’hui sa musique comme la nouvelle musique électronique “Afraw”.

Le premier single de Lagos in Paris, “Mali Spirit”, vient de voir le jour. C’est clairement une ode à la danse traditionnelle du Bolo Super, née au XVIIIe siècle entre la Côte d’Ivoire et le Libéria. Le clip quant à lui, a été tourné à Abidjan. Il illustre cette dualité entre tradition et modernité, avec une performance intense d’un couple de danseurs.

Un univers visuel et une communication impactante

Le collectif ne laisse rien au hasard dans sa stratégie de communication. Il propose une projection d’images dans tout Paris, une campagne de micro-influenceurs, et surtout, création d’une tendance TikTok autour des pas de danse du clip.

Il paraît même qu’un nouveau single “Afro G Western”, arrive déjà très vite. L’EP est quant à lui attendu pour septembre 2025.

Découvrez “Mali Spirit”, le 1er single de Lagos In Paris :