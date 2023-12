Lamarre explose émotionnellement avec “Rester” 

Après quelques extraits déjà captivants, Lamarre vient de publier son premier EP intitulé Sombre. aficia a craqué sur son nouvel extrait “Rester”.

Après quelques tentatives très discrètes entre 2019 et 2020, Lamarre est retourné au travail, écrire de nouvelles chansons et ainsi proposer en 2023 un projet nettement plus abouti que le précédent. En témoigne Sombre, le premier projet de ce jeune parisien de 22 ans, prédestiné à briller dans un tout autre univers : la mode.

Pourtant, c’est bien vers la musique que le jeune homme s’empresse de se diriger, ne mettant jamais la mode complètement de côté. Il propose une musique influencée par la pop, la chanson et l’urbain, et une esthétisme maîtrisé. Car oui, pour lui, la musique et la mode, ça ne fait qu’un.

Ainsi, nous avions déjà craqué sur “Corps accord”. Le jeune homme a la plume juste, en remet une coucher avec “Rester”. Ici, l’artiste fait part de ses émotions et évoque le temps qui défile, la persévérance et l’importance de “rester” qui nous sommes. “Sans concession et audacieux, à l’image de cette nouvelle jeunesse parisienne, le moment est venu pour Lamarre d’exposer sa vision”, peut-on lire dans la conclusion du communiqué de presse. C’est tout à fait juste.

Découvrez “Rester”, le dernier clip de Lamarre :