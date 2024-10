Boston Bun : le portrait électro de la semaine 

Le 25 octobre, Boston Bun sortira son nouvel album Mixed Feelings. L’occasion pour aficia de dresser son portrait !

Son CV

Beaucoup ne savent pas encore qui est vraiment Boston Bun. Encore moins qu’il est Français, et pourtant ! Il s’est imposé comme l’un des producteurs de House et de French Touch 2.0 les plus brillants de sa génération. Il a publié son premier album en 2021, There’s a Nightclub Inside My Head, puis a continué à produire régulièrement. Il s’est entouré d’artistes comme Fred again… avec qui il a co-produit le tube “Marea (we’ve lost dancing)”, tout de même. Sans oublier The Blessed Madonna, Dance System, Diplo et les Picard Brothers !

Boston Bun en chiffres

Il fait partie de ces artistes français les plus écoutés à travers le monde. La France évidemment arrive en tête, mais plus surprenant encore, l’Australie en raffole. Il fait des chiffres d’écoutes assez incroyable là-bas ! Avec ses 700.000 auditeurs mensuels sur Spotify, Boston Bun peut se vanter d’être l’un des producteurs écoutés à l’international. “Missing You” est jusqu’à aujourd’hui son plus gros succès cumulant 50 millions d’écoutes sur cette même plateforme.

Son actualité

Vous l’aurez peut-être aperçu sans le savoir lors de la clôture des jeux paralympiques, Boston Bun publiera le 25 octobre son nouvel album Mixed Feelings. D’après ses dires, c’est “un lot de cartes postales émotionnelles. Des chansons envoyées dans le futur, pour qu’un enfant les trouve dans 100 ans, décrivant ce que l’on ressent en 2024. Beaucoup d’émotions contradictoires, juste des sentiments fondamentaux et intemporels. Certainement la façon la plus cinématographique d’écouter cet album. » On a pu en découvrir quelques extraits et notamment “Nobody // Me”, le premier extrait électrisant qui nous a donné envie d’écrire ce petit article d’ailleurs !

Boston Bun sera de passage le 13 décembre à la Maroquinerie. Billetterie ici.

Découvrez “Nobody // Me” de Boston Bun en attendant l’album :