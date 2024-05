French Fuse : le portrait électro de la semaine 

Avec leur 5 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, les French Fuse pourraient bien devenir les DJs star de ces prochaines semaines. aficia vous dresse leur portrait électro.

Leur CV

Les duos de producteurs, c’est quelque chose qui a toujours bien marché en France ! On a eu les Daft Punk, Justice, Ofenbach… et si désormais c’était au tour de French Fuse de diffuser sa bonne énergie ? Jerry et Benjamin sont originaires du Sud de la France et sont compositeur-producteur-arrangeurs. Ils se sont rencontrés à l’école de jazz et ont ensuite intégré ensemble le conservatoire d’Aix-en-Provence.

Pour se différencier, ils se sont armés de bonnets et lunettes de soleil, pas toujours très classes, mais qui ont toujours fait de l’effet. Depuis septembre 2015, ils revisitent avec brio les bruits, et les publicités de notre quotidien. A ce jour, leur plus gros succès est un remix de 35 jingles de pubs qui a fait le tour du monde… Le phénomène viral French Fuse est né !

En chiffres

5 millions ! Pourtant inconnus du grand public pour leur musique, c’est sur les réseaux sociaux que French Fuse disposent d’une grosse communauté. 2,8 millions sur TikTok, 2,2 sur Instagram, c’est un véritable raz-de-marée. Leurs vidéos pètent systématiquement ! Certaines dépassent les 100 millions de vues. Nous avons arrêté de compter, mais probablement que le milliard de vues a déjà été dépassé en totalité… Et ils sont français messieurs dames !

Leur actualité

On nous dit dans l’oreillette que les French Fuse sont actuellement en studio, sans doute pour produire des chansons originales, mêlant brillamment la french touch électro , à quelque chose de plus world music ou deep/house. Ils feront également quelques dates cet été, comme la prochaine, ce 1er juin au F.E.S.’T à Sénas (13).

Découvrez “Escape”, le dernier single de French Fuse :