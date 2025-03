Perceval : le portrait électro de la semaine 

Alors qu’il s’apprête à partir à l’assaut des festivals, aficia dresse le portrait de Perceval cette semaine. C’est notre portrait électro.

Son CV

C’est le projet le plus fou de ces derniers mois ! Connaissez-vous la légende de Perceval ? Personne n’y croyait il y a encore deux ans en arrière (enfin si, mais secrètement), et pourtant ! Perceval a ce que l’on pourrait dire casser Internet avec ses vidéos sorties tout droit d’un autre monde. Ce producteur Rennais s’est lancé peu après le COVID et a tout emporté sur son passage. Son truc en plus ? Il porte un casque de chevalier, un kilt celte remarqué et fait danser les gens de la France entière avec une danse irlandaise toujours aussi drôle. Et ce, sur ses propres productions techno médiévales diablement efficaces. On l’appelle désormais le Roi de la techno médiéval… rien que ça !

Repéré par l’agence de booking Allo Floride, le preu chevalier a fait sa toute première date sold-out à l’Elysée Montmartre en janvier dernier et s’apprête à partir en tournée des Festivals.

Perceval en chiffres

Tout comme ses vidéos Instagram et TikTok, les chiffres en streaming s’envolent pour Perceval. Près de 5 millions de streams sur Spotify pour “Troubadour”, 2,5 millions pour “Machtou Pichtou” et quasi autant pour “Techno taverne”… Perceval connaît un vrai succès sur les plateformes d’écoutes.

Son actualité

‘Le roi de la techno médiévale breton’ comme on le surnomme, revient cet hiver avec “Birbandoule”, son nouveau single empreint des mêmes sonorités. Il aura l’occasion de jouer ce nouveau titre et tant d’autres, lors de ses prochains gros rendez-vous. Et justement, l’artiste part en Croisade aux 4 coins du pays avec notamment Le Madame Loyal à Marseille le mois prochain, Le Printemps de Bourges, l’Ocean Fest et puis évidemment, les Vieilles Charrues, Les Nuits Secrètes ou encore le Paléo Festival en Suisse. Un banquet qui s’annonce chargé en BPM, en bonnes vibes et en hydromel. Seigneurs et gueux, entrez dans la ronde ou que le ciel vous tombe sur la tête !

Découvrez “Birbandoule”, le nouveau single de Perceval :