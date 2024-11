Portrait rock : le retour inespéré de Linkin Park

On vous propose cette semaine de (re)découvrir un des groupes de rock les plus important du début des années 2000 qui a fait son retour en 2024 après quelques années de silence : Linkin Park.

Leur CV

En 1996, la création du groupe est inspirée par l’idée de trois amis américains : Mike Shinoda, Brad Delson et Rob Bourbon. Ils commencent à chercher de nouveaux membres pour rejoindre l’équipe et commencer à composer dès 1997. C’est aussi à ce moment là que Chester Bennington, chanteur emblématique de Linkin Park, se joint au groupe.

C’est à partir d’octobre 2000 avec leur album Hybrid Theory que le groupe commence à se faire repérer par l’industrie musicale. Ils gagneront un grammy award ainsi que plusieurs trophées aux MTV Awards pour les morceaux “Crawling” et “In The End”. À partir de ce moment-là, la route de Linkin Park est considérée comme tracée. Le public rock s’allie au public métal pour encenser le groupe et le faire connaitre au grand public.

L’année 2003 voit arriver un nouvel album du groupe : Metrora. Les mélodies rock nuancées de rap et de métal composées par Mike conduisent à un succès immédiat. C’est sur cet album que le morceau “Numb” explosera le Billboard 200 et fera entrer Linkin Park dans le panthéon des groupes les plus important de l’année.

Il s’en suit pour le groupe une sortie d’album tout les deux ans avec, à chaque fois, un retour extrêmement positif du public. Chacun d’entre eux étant accompagné d’une tournée mondiale pour pouvoir défendre leurs morceaux en concert.

L’année 2017 marque une tragédie dans l’histoire du groupe avec le suicide du chanteur Chester Bennington à la suite de la perte de son meilleur ami. Tout le public vivra très mal cette nouvelle car Chester était devenu un emblème du groupe. En effet, sa voix rauque si atypique était devenu la signature du groupe et il était impossible de continuer le groupe sans lui. Le groupe a pris quelques années de pause en signe de deuil. Malgré cela, ils n’ont jamais perdu leur objectif : revenir sur le devant de la scène un jour.

Linkin Park en chiffres

10 albums / EP

Plus de 50 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify

6 Grammy Awards et 2 Billboard Music Awards

Près de 200 nomination lors de cérémonies de récompenses

18 morceaux dans le Billboard 200

Leur actualité

En août 2024, le compte Instagram du groupe redevient actif en postant un compte à rebours. Le 5 septembre, le groupe présente Emily Armstrong, sa nouvelle chanteuse. Les retours sont particulièrement mitigés après l’annonce. Ils deviendront très positif après la sortie de leur nouveau single : “The Emptiness Machine”.

Linkin Park a donc sorti son nouvel album From Zero en novembre 2024, et, sans surprise, les retours sont positifs. En effet, Emily a su apporter sa pâte sans dénaturer ce qui faisait la qualité des morceaux du groupe. Par ailleurs, ils ont aussi annoncé une tournée mondiale qui affiche complet presque partout. De plus, on a eu l’occasion de découvrir leur nouveau set live lors de leur concert à La Défense Arena, et on peut vous dire une chose : Linkin Park est de retour comme à la grande époque.