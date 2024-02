Sara Costa : le portrait électro de la semaine ! 

Elle squatte tous les festivals de France, et pourtant, le grand public ne la connaît pas encore ! aficia dresse son portrait électro de la semaine, et il s’agit de Sara Costa !

Son CV

Le grand public connaît Ofenbach, Trinix, Boris Way… mais le nom de Sara Costa est encore inconnu. Et si nous devions (enfin) compter sur l’une de ses toutes premières représentantes au féminin ? Et si Sara Costa était LA DJ-productrice française en vogue ?

En place depuis quelques années déjà, la Lyonnaise joue très vite du violoncelle et se forme à la musique classique. Elle est également bercée par le hip-hop et se produit à l’âge de 17 ans devant son premier public. Elle joue ensuite au Nikki Beach à Saint-Tropez ou au Bypass à Genève. Au fur et à mesure, elle s’est créée son propre univers : une musique électro/chill coloré, rafraîchissante et sensuelle.

Sara Costa en chiffres

Mais c’est finalement sur les plateformes de streaming que Sara Costa fait toute la différence. Son plus gros succès viral en date est “Tourments d’amour” (10 millions d’écoutes sur Spotify), ce qui est plus qu’honorable lorsque l’on est une artiste non diffusée sur les grandes radios. La plupart de ses morceaux franchissent aisément le cap du millions d’écoutes. Au fil des années, elle devient une des artistes les plus diffusés sur les grosses playlists électro et Chill – House Spotify, asseyant un peu plus sa notoriété. Grâce à cela, elle est programmée dans les plus gros festivals de musique électronique français comme le Delta Festival ou Stéréoparc festival.

Son actualité

La scène chill & tropical se porte bien avec Sara Costa qui revenait fin 2023 avec un nouveau single baptisé “The Source” (feat. PLÜM) signé sur le label Inside Records. Il s’agit d’un cover du groupe britannique The Source justement. Un titre ramené à la sauce électro/chill avec toujours beaucoup de mélancolie et d’une douce mélodie qui nous berce…

Découvrez “The Source”, le dernier single de Sara Costa :