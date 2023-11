Teddy Swims : le portrait pop de la semaine

Teddy Swims sera assurément la révélation de l’hiver. aficia vous propose de partir à la découverte de cette voix envoûtante. C’est le portrait pop de la semaine.

Son CV

Teddy Swims possède la carrure d’une star née. Personnage haut en couleurs, il est difficile d’être indifférent à cette aura. Inconnu du grand public mais doté d’un grand talent, il risque bien d’être dans toutes les oreilles cet hiver grâce à sa puissance vocale. En effet, il possède un matériel vocal proche de Rag’n’Bone Man. Sa voix rauque et profonde est capable de proposer des graves frissonnants et des aigus indécents. Physiquement, il nous ferait penser à Post Malone, avec son profil tout en tatouage et ornements en tout genre. Swims est en fait un acronyme signifiant littéralement « Quelqu’un qui n’est pas moi parfois » [Someone Who Isn’t Me Sometimes].

Mais parlons de sa musique. Comme beaucoup d’artistes aujourd’hui, il multiplie les styles musicaux, les met dans un shaker, mélange tout ça avec rudesse. Il en ressort une musique incroyablement vivante, très variée mais cohérente. Teddy Swims oscille entre soul, pop, country et r’n’b. Il propose de puissantes ballades comme des titres très punchy à la “Love Me Again” de John Newman.

Il démarre sa carrière il y a un peu plus de 4 ans, d’abord en postant des reprises sur YouTube. “Blinding Lights” (The Weeknd) ou encore “Don’t Stop Believin” (Journey) passent dans ses radars. Ces reprises ont permis de montrer toute la puissance de l’artiste. Fort de l’engouement du public, il commence alors à publier des titres inédits. La profession reconnaît son talent et Teddy Swims finit par apparaître dans de plus en plus de collaborations, dans tous les styles : country (Thomas Rhett), pop (Meghan Trainor, Paloma Faith), rock (X Ambassadors) ou encore électro (MK). La collaboration qui va le plus le révéler est l’épique “All That Really Matters” des DJs Illenium. Aujourd’hui, il met les radios à ses pieds et bénéficie enfin de la reconnaissance dont il mérite avec son single “Lose Control”.

Teddy Swims en chiffres

Près de 11 millions d’auditeurs sur Spotify

“Lose Control” : 65 millions de streams, dont 16,6 millions sur la semaine dernière

En France : 300 000 streams (+117%) sur la semaine dernière

Charts du single : #43 US, entrée top 100 UK

#27 sur Shazam France et #90 en radios (+10)

Shazam : #1 Canada, Nouvelle Zélande. Top 10 : USA, Pays Bas, Belgique …

Son actu

Teddy Swims nous envoûte actuellement avec son single “Lose Control”. Assez rapidement, il a conquis les radios généralistes comme NRJ ou Europe 2. Le titre est raffiné, puissant et possède un refrain d’une efficacité sans faille. Sa voix écorchée et magnétique percute nos tympans, ce qui fait que le morceau reste instantanément en tête. Ancré au piano, il fait suite à une rupture d’une relation toxique. Captivant et émouvant, le morceau introduit un album brillant.

En effet, le premier essai de Swims, nommé I’ve Tried Everything But Therapy, est sorti il y a tout juste un mois. C’est un condensé et un mélange de mélodies très diverses, avec une aisance vocale digne des plus grands. Il traite de divers thèmes comme la vulnérabilité, le chagrin, la toxicité des relations ou encore l’amour naissant. L’opus parle au cœur, aussi bien de celui de l’artiste que de celui de l’auditeur. L’auteur-compositeur-interprète a voulu livrer un album mature, honnête et le plus proche de lui. Et ça se ressent à la première écoute. On passe d’émotion à puissance avec une facilité déconcertante. La rédaction a eu un véritable coup de cœur à son écoute.

Découvrez “Lose Control” de Teddy Swims (version live) :