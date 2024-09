Teddy Swims enchaîne avec “Bad Dreams” et “Funeral”

Teddy Swims a connu une grande année 2024. Il la termine avec deux morceaux inédits et pointus : “Bad Dreams” et “Funeral”. C’est à découvrir sur aficia.

En novembre 2023, la rédaction a consacré un portrait pop à Teddy Swims. En effet, l’artiste venait, à cette date, d’intégrer le top 50 américain et les radios françaises avec son immense “Lose Control”. 10 mois plus tard, ce titre est toujours encore dans le top 10 américain, increvable en radio et en streaming là bas. Entre temps, il a proposé le titre “The Door”, qui a eu plus de succès en Europe qu’aux USA (ou du moins très tardif là bas). Ces deux morceaux sont extraits de l’album I’ve Tried Everything But Therapy (Part 1).

Fort de ce succès, l’artiste propose 2 inédits coup sur coup. Ces deux titres restent dans la veine soul et groovy de l’album précédent. D’ailleurs, peut-être introduisent-ils une Part 2 de l’album ? Nous n’avons pour le moment pas d’informations concluantes. C’est “Bad Dreams” qui a l’honneur d’être sublimé par un clip. Ce dernier nous plonge dans des tons rouges et blancs, signature de l’artiste. Il est un peu plus pop et moins riche que les précédents singles.

Découvrez “Bad Dreams” de Teddy Swims :

A la rédaction, nous préférons le titre “Funeral”, sorti quelques semaines plus tôt. Ce titre présente une construction plus intéressante et une complexité un peu plus sophistiquée. Les violons nous emportent plus facilement, le refrain est plus vivant (malgré le nom du single). C’est un cran au dessus en termes de puissance. Teddy Swims décrit le titre de cette manière :

Funeral est une chanson amusante, entraînante et qui donne envie de danser, mais qui cache une certaine tristesse. J’adore pouvoir faire de la musique qui est joyeuse mais qui brise le cœur en même temps. – Mélodicmag.com

Et nous sentons bien cette dualité à l’écoute. Teddy Swims sera le 4 novembre en concert à Paris à la salle Pleyel.

Découvrez “Funeral” de Teddy Swims :