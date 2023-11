Magenta Club passe la seconde sur “Brumeux”

Magenta Club s’apprête à sortir un second album dans les mois à venir. Découvrez “Brumeux”, le 1er extrait sur aficia.

Magenta Club voit ses origines remonter à 2013. En effet, à cette époque, le collectif se nommait Fauve et proposait des masterclass de spokenword (un rap prosé et poétique). Leur 1er EP Blizzard nous a marqué au fer rouge. Après 2 albums, la bande a souhaité revenir sur le devant de la scène avec une toute nouvelle ligne artistique. Exit le spokenword et le français, place à l’électro. Ainsi, un tout nouveau projet naît donc sous le nom de Magenta Club.

Dès 2019, ils nous offre des titres percutants et frénétiques comme “Premier Incendie” ou “Tom Tom Club”. Le 1er album Monogramme sort en 2021. Lancé en plein Covid, la formation n’a pas pu tourner de suite mais ils se sont rattrapés et ressortent de 2 ans de tournée. Durant celle-ci, ils ont mûri un nouveau projet. Le 2ème album est en marche pour 2024.

Magenta Club revient avec une nouvelle signature, introduite par le single “Brumeux”. Le son se veut plus brut, passe par le trip-hop et le rock alternatif. Conçu pour la scène, le morceau jouit d’une boucle syncopée, assaisonnée de guitares, basses et percussions obsédantes. L’oreille est vite entraînée et accrochée.

Au niveau du texte, il explore le flou de notre époque et son caractère anxiogène. Robin Lachenal est derrière la réalisation du clip. Ce dernier illustre parfaitement le propos. Il se transforme en messe païenne dans laquelle Magenta se mue en déesses mythologiques infernales qui coupent le fil des destinées humaines

Découvrez “Brumeux” de Magenta Club :