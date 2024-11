Marie-Flore extériorise la peine de cœur sur “Tout dit”

Après un retour délicat avec “Quelques centimes”, Marie-Flore dévoile le cinglant “Tout dit”, à découvrir d’urgence sur aficia !

Plus de deux années se sont écoulées depuis le très réussi Je sais pas si ça va, le dernier opus de Marie-Flore emmené par une pléiade de titres saisissants à l’image de “Mal barré”, “Je sais qu’il est tard” ou encore “20 ans”. Avec des sonorités pop aussi chaloupées que planantes et une plume acérée, l’artiste a inscrit durablement son univers singulier dans le paysage musical français.

La suite s’annonce tout aussi réjouissante comme en témoigne “Quelques centimes”, un premier extrait dévoilé en septembre dernier qui mise sur une orchestration soignée d’arrangements à cordes. Regrettant un amour déçu, Marie-Flore excelle dans ces balades mélancoliques et sensibles, autant que sur les titres incisifs.

Un nouveau single fédérateur

C’est dans un registre justement plus incisif que l’artiste s’inscrit désormais, plus mordante que jamais dans son nouveau single “Tout dit” qui annonce la parution d’un album studio en début d’année 2025. Marie-Flore joue malicieusement avec les mots et panse les peines d’une idylle sans avenir en verbalisant son ressenti. Les répliques martelées par la chanteuse sont féroces et libératrices : “Si comme promis, tu te raboules / Bagage à main, valise qui roule / On passe la douane et puis les fouilles / Pourvu qu’ils les retrouvent tes couilles”.

Le titre profite d’une mélodie efficace réhaussée d’un gimmick de violons délicieusement rétro qui devrait faire fureur sur scène. Afin de mettre en image ses mots, Marie-Flore a levé le voile sur un clip tourné à Taïwan. Déterminée et confiante, l’artiste déambule dans les rues, scandant haut et fort ses reproches à l’aide de son mégaphone. Une virée jubilatoire qui résonne comme un exutoire.

Visionnez “Tout dit”, le nouveau clip de Marie-Flore :