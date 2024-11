MIMAA se revendique “Cagole” sur son nouveau single latino !

Révélation de ces deux dernières années, MIMAA continue à teaser son nouvel EP avec un nouveau banger explosif : “Cagole”. aficia vous en parle !

C’est le 16 octobre dernier que MIMAA a présenté son nouveau single en avant-première. Dans l’ambiance intimiste du we are_, la jeune chanteuse a invité à la danse tous les spectateurs présents. Cette performeuse de talent – dont on vous avait déjà parlé à plusieurs reprises – a dévoilé la semaine dernière un nouveau single au nom particulier : “Cagole”, comme le surnom que les parisiens lui donnaient lors de son arrivée dans la capitale.

Car MIMAA revendique son appartenance au sud de la France dans ses chansons, et même si elle s’est installée à Paris pour vivre la vie d’artiste, elle n’oublie jamais d’où elle vient. “Cagole” est une petite pépite aux airs latino et dance qui monte en puissance jusqu’au refrain qui met en valeur la voix envoutante de son interprète. À la production, on retrouve le talentueux Jean-Étienne Maillard du groupe BLOW (à qui on doit le génial solo de guitare à la fin du morceau) ainsi que Robin Morgenthaler. Un clip aux couleurs de l’été est également disponible sur YouTube, réalisé par sa fréquente collaboratrice Océane Combeau.

MIMAA est une chanteuse française originaire d’Occitanie qui a fait ses débuts en tant que danseuse dans des clips, doublure de théâtre ou encore chanteuse sur des bande-originales de films. Elle a à peine la vingtaine lorsqu’elle fait la rencontre du producteur français et colombien El Speaker, à l’origine du tube “Never gonna catch me”. C’est avec lui qu’elle développera le son hybride qui va la faire connaître : un mélange de pop aux influences hispano-latines, tantôt trap tantôt électronique. De cette collaboration naîtra “Gypsy”, le single grâce auquel MIMAA signe chez Warner Chapell en 2020 et publie deux EP : Amore et Soleil. Le dernier contient notamment une collaboration avec Chico & The Gypsies.

MIMAA prépare actuellement la sortie d’un nouvel EP à venir début 2025 chez Parlophone, et sera à retrouver sur scène en première partie de Marie S’infiltre du 04 au 12 décembre de cette année.