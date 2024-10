Mxmtoon songe à la vie rêvée sur “Rain”

En prélude à la parution de son troisième disque studio, Mxmtoon nous invite à l’introspection sur l’extrait “Rain” en écoute sur aficia !

Originaire de la Californie, Mxmtoon a rapidement introduit la musique dans son quotidien, d’abord par le prisme de l’humour en diffusant des compositions originales désopilantes interprétées essentiellement au ukulélé. Mais ce n’était là qu’une facette d’une personnalité débordante de créativité. Auteure de deux nouvelles et streameuse sur la célèbre plateforme Twitch, la jeune artiste s’est essentiellement connectée à son public à travers son goût pour la chanson reflétant les préoccupations et les réflexions propres aux adolescents et jeunes adultes.

Il en résulte ainsi deux premiers albums criant de sincérité parus respectivement en 2019 et 2022. Et après plusieurs mois en studio, Mxmtoon opère son grand retour et compte bien nous faire vibrer grâce de nouvelles chansons pop et organiques comme le témoigne “Rain”, le premier single de son troisième opus Liminal Space à paraître le 1er novembre.

Une ballade mélancolique

Avant de lever le voile son prochain disque enrichi de 12 pistes inédites, Mxmtoon mise donc sur une ballade acoustique rêveuse et mélancolique qui se marie bien aux douces modulations de sa voix. L’occasion pour l’artiste de s’interroger sur le changement et la sensation universelle de passer à côté d’une vie meilleure qui se déroulerait dans un autre contexte, dans une autre ville. Elle chante cet ailleurs forcément désirable puisqu’associé à ce que l’on ne possède pas. “J’ai dit que je rentrerais à la maison / Mais je ne sais pas vraiment où aller / Parce que quand je suis assise au soleil / Je pense à la pluie” entonne-t-elle en imageant poétiquement le sentiment d’incertitude.

Écoutez “Rain”, le nouveau single de Mxmtoon :