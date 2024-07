No Money Kids sanctuarise l’amitié avec “Still The Same”

En prélude à la parution de son cinquième album, le tandem No Money Kids dévoile le psychédélique “Still The Same” en écoute sur aficia !

Amorcé il y a maintenant près d’un an, le grand retour dans les bacs du groupe parisien No Money Kids se précise. Comme à l’accoutumée, c’est à la croisée entre l’électro-blues, la soul et un rock énergique que les garçons dessinent les contours de leurs morceaux, réhaussés de surcroît par des arrangements organiques et vibrants particulièrement soignés.

Mais avant de lever le voile sur un cinquième opus intitulé Fireworks et enrichi de dix compositions originales, le duo poursuit son voyage musical avec l’inédit “Still The Same”. Ce nouvel extrait donne ainsi suite aux entêtants et fascinants “Big”, “Motel Way Of Life”, “Old City Blues” et “Rosie”. Des nouvelles chansons à découvrir d’urgence sur scène dans le cadre d’une tournée des festivals jouée actuellement jusqu’en novembre 2024.

L’horizon en ligne de mire

Sur des riffs d’une guitare hypnotique qui ponctue cet hymne aussi aérien que nostalgique, le chanteur Félix Matschulat rend un vibrant hommage à un proche défunt, imaginant un dialogue avec celui-ci et célébrant ainsi l’amitié et les liens forts les unissant. Malgré les peines, “Still The Same” est gorgé de lumière, vecteur d’une énergie solaire autour de l’amour et des souvenirs impérissables.

Afin d’illustrer la chanson, No Money Kids publie une mise en images concoctée par la réalisatrice LES. L’amitié est au cœur des séquences puisque nous retrouvons deux femmes qui savourent leur complicité dans un paysage désertique et sans vie. Ensemble, elles rompent le silence et oublient le temps qui défile.

Visionnez “Still The Same”, le nouveau clip de No Money Kids :