Odem dévoile un mini-EP puissant entre ombre et lumière

Après avoir conquis le public de The Voice 2024 grâce à sa signature vocale et son intensité scénique, Odem dévoile un mini-EP de 3 titres entêtants en écoute sur aficia !

Son parcours dans The Voice 2024 n’a laissé personne indifférent. Demi-finaliste de cette dernière saison, Odem a su imposer sa voix unique et cette sincérité brute qui fait toute sa force. Pourtant, tout n’a pas toujours été simple pour le chanteur corse qui avait échoué aux auditions à l’aveugle de ce même télécrochet il quelques années plus tôt. Mais avec cette revanche éclatante, il pourrait bien s’imposer comme l’une des révélations de l’année.

Après ce coup d’éclat et sa confirmation en tant que chanteur lead sur la tournée 2025 “500 voix pour la chanson française”, il ouvre un nouveau chapitre de sa carrière avec un premier mini-EP de 3 titres, Mieux, dévoilé ce vendredi 14 février. Un projet qui marque une nouvelle étape, avant de fouler la scène mythique de l’Olympia en 2026.

Un projet empreint de poésie

Difficile de ne pas voir dans la piste éponyme “Mieux” un écho à son parcours. L’artiste y livre un récit personnel et touchant, retraçant son parcours semé d’embûches, ses doutes et ses victoires jusqu’à son éclosion artistique. Sur une mélodie puissante réhaussée de guitares électriques incisives, il joue avec les nuances de sa voix inimitable, entre puissance et fragilité, jusqu’à des envolées rocailleuses touchantes. Véritable hymne à la persévérance et à l’affirmation de soi, le titre se décline également dans une version corse “Megliu” ajoutant une dimension authentique et intime à cette quête identitaire.

Autre moment fort de cet EP, “Tout n’est pas beau chez moi” entraîne l’auditeur dans un ronde pop-rock percutante où Odem danse avec ses démons. Il évoque une rencontre salvatrice, une possibilité de devenir un homme meilleur malgré ses failles. Entre rythmiques envoûtantes et mélodie entêtante, il signe un titre brut et sincère, porté par une production soignée et des arrangements percutants.

Écoutez Mieux, le nouveau projet d’Odem :