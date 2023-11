Qui est Josiane qui arrive du Canada avec  “Lose it All” ?

Si Josiane parvenait à se faire connaître en France, ce serait l’une des premières fois qu’une artiste issue de “The Voice” au Canada réussit ce pari ! aficia vous en parle de son nouveau single “Lose it All”.

En 2020, le Canada a découvert une nouvelle étoile musicale en la personne de Josiane. Il s’agit de la gagnante de la saison de ‘La Voix’, équivalent à ‘The Voice’ en France. Son talent exceptionnel et sa voix captivante ont conquis le cœur des juges et du public, la propulsant vers la victoire et vers une carrière musicale prometteuse.

“Lose it All”

Il y a d’abord eu “Last in Line”, c’est désormais “Lose it All” qui prend le relai. Cette chanson a capturé l’essence de son talent vocal, offrant une mélodie accrocheuse et des paroles émotionnelles. Les fans de l’artiste canadienne attendent déjà avec impatience de découvrir ce que Josiane nous réserve dans l’avenir. Ce qui est certain, que c’est que sa victoire à ‘La Voix’ et la sortie de “Lose It All” ne sont que le début de ce qui promet d’être une carrière musicale brillante et durable.

Pour rappel, parmi ces Canadiens ayant réussi à s’installer dans le cœur des français, on peut notamment citer Cœur de Pirate, Corneille, Garou, ou encore Charlotte Cardin. Alors pourquoi pas Josiane ?

Découvrez “Lose it All”, le nouveau single de Josiane :