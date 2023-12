Superjava : le portrait électro de la semaine !

Superjava fait son retour avec “Idiots” et annonce un nouvel album très pop/électro pour fin 2024. C’est l’occasion de dresser son portrait de la semaine sur aficia !

Le CV de Superjava

Né en 2016, le duo Superjava risque de frapper un grand coup en 2024 avec l’arrivée imminente d’un premier, oui, enfin, d’un premier album ! Superjava, c’est avant tout l’idée d’associer l’électro et le rock en France, comme il en existe peu. Archi et Arnaud ont ainsi créée ce groupe en 2016. On les retrouve non seulement sur les ondes, mais aussi diffusé aux quatre coins du globe de manière virale, menant à leur apparition dans des campagnes publicitaires de grandes marques. Il y a ensuite une succession d’EPs (Superjava, Javaland, Soul Dance et Postcards en 2021) et des collaborations 5 étoiles (Bon Entendeur, Vintage Culture…).

En chiffres

C’est indéniable, et malgré quasi deux ans de silence, Superjava n’a rien perdu de sa superbe. Les chiffres en streams se sont affolés. Aujourd’hui encore, les frenchies dépassent les 100.000 écoutes mensuelles sur Spotify. Ce sont déjà des gros chiffres, sachant que le meilleur arrive…

Leur actualité

L’actualité du binôme, c’est déjà la sortie de “Idiots”, son nouveau single. Il s’agit d’une belle collaboration avec Yoke Lore, un ami de longue date. Ensemble, ils donnent vie à un hymne au lâche prise, entraînant et fédérateur.

Dans le communiqué de presse, on peut lire : “Idiots” est un échappatoire, un voyage dans le passé, un retour à nos plus belles années. C’est un cri de ralliement pour tous ceux qui ont un jour été des jeunes insouciants, des petits idiots avides d’aventures (…). C’est aussi une invitation à se perdre dans le rythme, à se libérer des responsabilités quotidiennes et à crier au monde que nous sommes, et serons toujours, un peu comme des idiots et des enfants : « JUST LIKE IDIOTS! JUST LIKE LITTLE KIDS! ». Un véritable hymne que l’on pourra retrouver à l’intérieur d’un album plus garni qui sortira fin 2024.

Découvrez “Idiots”, le nouveau single de Superjava :