Wallows : le portrait pop de la semaine

Wallows vient de sortir un 3ème album emmené par le titre “Calling After Me”. aficia vous propose de découvrir le groupe californien mené par Dylan Minnette.

Leur CV

Wallows, en voila un groupe dont on ne parle pas du tout assez en France. Ils démarrent leur carrière dans la musique en 2017 avec la sortie du titre “Pleaser”, du moins sous ce nom. L’historique de la formation débute en réalité il y a 14 ans (2010), ce qui est conséquent pour des membres qui n’ont même pas 30 ans. Le groupe propose un rock alternatif très soft, à la limite de la bedroom pop. Il en ressort des productions aérées, légères et très agréables à l’écoute. On y retrouve également des influences 80’s. Un évènement particulier va entraîner une augmentation conséquente de la popularité du groupe : la sortie de la série 13 Reasons Why. Pourquoi ? Eh bien tout simplement car Dylan Minnette, le leader du groupe, interprète le personnage de Clay dans cette série bouleversante. Les débuts de Wallows concordent donc avec le lancement de la série.

Et ce regain de popularité va éclipser Dylan Minnette de l’acting, bien qu’il y a démarré sa carrière à 9 ans. En effet, celui-ci préfère se consacrer à 100% à la musique. Depuis le lancement de la série 13 Reasons Why, l’acteur n’apparaît que dans 3 films et une série. Et il a eu du flair car le 1er album du band, nommé Nothing Happens (2019), va connaître un grand succès en sous-marin et sur la durée. Il est porté par l’excellent “Are You Bored Yet?” en collaboration avec la chanteuse Clairo. Le morceau totalise plus de 840 millions d’écoutes sur Spotify. Un 2ème album, au succès plus confidentiel et à l’ADN plus brute, sort en 2022 et connaîtra un succès moindre, bien que la critique presse soit unanime.

Wallows en chiffres

13 millions d’auditeurs par mois sur Spotify

“Are You Bored Yet?” : 840 millions d’écoutes sur Spotify

3 albums parus entre 2019 et 2024

14 ans de carrière

Leur actu

Wallows passe la 3ème avec un nouvel album nommé Model et sorti 24 mai. Cet opus sera la bande son parfaite pour cet été. Ensoleillé et très californien, il aborde des thèmes moins lourds que sur le précédent. Il est également plus musical et donc plus accessible au grand public. Impossible de ne pas penser aux Beach Boys et au rock classique des années 80 à son écoute. L’ensemble est rudement efficace et vite addictif. C’est à écouter sur l’autoroute des vacances.

Et quoi de mieux que le single “Calling After Me” pour plonger dans cette ambiance si particulière et caractéristique du groupe. Il est décrit par le groupe comme un son amusant et léger. Son riff de guitare reste irrémédiablement en tête, de même que la mélodie terriblement catchy. Ce sentiment de fraîcheur et de légèreté se ressent dans le clip.

Découvrez “Calling After Me” de Wallows :

Nous vous conseillons également les excellents titres “Your Apartment” ou encore “Anything, Always”, tous deux présent sur l’album. Wallows sera en concert au Zénith de Paris le 5 octobre 2024 dans la cadre d’une immense tournée mondiale. Il faut se dépêcher pour obtenir le sésame, la salle étant déjà quasiment pleine.