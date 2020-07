Bon Air : sa playlist exclusive avec Lola Marsh, La Femme, Damien Race…

En exclusivité pour aficia, Bon Air livre sa PlayList ‘Coups de Cœur’… Sa bande-son du moment à écouter sans modération.

Grosse actualité en ce moment pour le duo Bon Air que nous suivons depuis quelques temps maintenant. Après avoir dévoilé il y a quelques semaines un somptueux album baptisé Sauvage et un single inédit pendant le confinement (“L’ordre des choses est chamboulé”), Gaëtane et Guillaume sont passés sur aficia pour répondre à toutes nos questions. On a parlé tournée à venir, nouveau single, musique…

Bon Air : de Devendra Banhart à Cat Power…

En plus de l’interview qui sort en ce jour, on vous propose tout d’abord de plonger dans l’univers musical et Bon Air afin de connaître un peu mieux leur inspiration du moment. Découvrir l’univers d’un artiste en écoutant ce qui se cache dans sa playlist du moment, tout simplement.

Dans sa playlist, on découvre un panel d’univers et de sons. On passe de Lola Marsh à Damien Rice en passant par La Femme ou bien Lou Doillon. Quelques découvertes au passage pour se faire plaisir !