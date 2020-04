Une rencontre entre espace et son, c’est ainsi que pourrait se décrire le dernier clip “Home” de Pléthore. Jouant une nouvelle fois des percussions et de son synthétiseur, l’architecte nous prend la main et nous emmène en voyage. Animé par Maxime Baile, c’est un monde dessiné en noir et blanc qui nous transporte. Une ode au rêve et à la contemplation.