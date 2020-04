Une guitare, des néons et une ombre portée. Il n’en faut pas plus à FLAUR pour créer l’ambiance de son nouveau clip “L’Ombre”. On y découvre un artiste seul, instrument au cou, devant un fond noir. Dans cet arrière-plan, son double semble se jouer de lui, et s’amuse à incarner certaines paroles. L’artiste nous offre ici une pop chic et mélancolique, de quoi nous faire planer quelques minutes..