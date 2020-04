Dans un style mixant le R’n’b à la pop-éléctro, ONUR nous livre ”Wired”, un nouveau titre qui instaure une tension à la fois électrique et palpable. Et c’est sans compter sur la mise en images, principalement constitué de photos d’archives et d’une caméra qui évolue au rythme de ses pas. Malgré la simplicité du clip, l’univers nous conquit par sa modernité et ses touches vintages.