Adeline Toniutti clame sa résilience avec “Hey Man”

Après avoir fait les beaux jours de la dixième saison événement de la Star Academy, Adeline Toniutti revient sur le devant de la scène avec “Hey Man” en écoute sur aficia.

Cette flamboyante chevelure rousse ne vous sera très certainement pas inconnue. Et pour cause, Adeline Toniutti a conquis le cœur du grand public en assurant le rôle de professeure de chant au sein de la dixième saison de la Star Academy diffusée sur nos petits écrans en 2022. Attachante, bienveillante et professionnelle, l’artiste a partagé son expertise en concoctant notamment des vocalises devenues cultes au fil des semaines de compétition !

Nul ne sera passé à côté du célèbre hymne “Hey Man” qui aura raisonné maintes fois au Château de la Star Academy mais aussi sur les réseaux sociaux. Et face à l’engouement indéniable témoigné à l’égard de cet exercice de vocalise, l’artiste a décidé d’en créer une chanson à son image : forte et percutante. Il en résulte ainsi le titre sobrement intitulé “Hey Man”, disponible en écoute et en téléchargement sur toutes les plateformes digitales.

La résurrection d’Adeline Toniutti

Avec “Hey Man”, l’artiste fait référence à son parcours personnel parsemé d’embûches, marqué notamment par des brûlures aux cordes vocales. Mais sur son nouveau single, Adeline Toniutti chante la résilience, le courage et l’espoir, bien décidée à rebondir et à aller de l’avant : “Si la vie me remarque / C’est pour te faire mentir / Pendant que tu m’attaques / Moi je vais réussir / J’en ai gardé des marques / Pour me souvenir / Que prendre des claques / C’est pour mieux rebondir”. Comme un mantra optimiste, “Hey Man” profite d’une rythmique énergique, entre harmonies de piano et riffs délicieux d’une guitare électrique pour un rendu résolument rock et organique.

Dès le 15 février, Adeline Toniutti présentera son nouveau spectacle Tel est mon destin à la Gaîté Montparnasse. Elle y jouera les mercredis pour assurer 7 représentations qui s’annoncent explosives ! En mêlant le chant et le théâtre, l’artiste propose un show à ne manquer sous aucun prétexte.

Écoutez “Hey Man”, le nouveau single d’Adeline Toniutti :