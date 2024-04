Michael Marcagi : le portrait pop de la semaine

Michael Marcagi connaît un succès grandissant avec son titre “Scared To Start”. aficia vous propose de découvrir la nouvelle sensation folk.

Son CV

Michael Marcagi démarre sa carrière solo sur les chapeaux de roues. Après avoir fait parti du groupe folk-rock The Heavy Hours (2022-2023), le chanteur américain décide de se lancer en solo. Son 1er single “The Otherside” sort seulement en décembre 2023. Evoluant dans un univers indie-folk, l’artiste se fait très rapidement un nom, bien aidé par les réseaux sociaux. Tout s’accélère avec la sortie mi-janvier d’un 2ème morceau nommé “Scared To Start”, affublé de son piano qui cueille l’oreille.

L’explosion se confirme et l’ascension de l’artiste est fulgurante. En 2 titres, il se fait une place de choix dans l’industrie. L’auditeur est de plus en plus friand de titres authentiques et non formatés. En témoigne par exemple le carton inespéré du splendide “Too Sweet” de Hozier. ou encore le succès fulgurant de Noah Kahan (dont nous avons fait le portrait en octobre dernier).

L’artiste parle du morceau comme étant une chanson pour les aventuriers, les voyageurs et les gens qui regardent vers l’avenir sans s’attarder sur les incertitudes de la vie. Il pousse à prendre des risques et de sortir de sa zone de confort. Ce mantra devient de plus en plus central dans la musique, surtout depuis l’ère Covid.

Michael Marcagi en chiffres

Déjà 21,1 millions d’auditeurs sur Spotify

“Scared To Start” : plus de 100 millions d’écoutes sur Spotify et 32ème titre le plus écouté sur la plateforme

#9 des charts britanniques, #12 en Australie et #54 aux USA (meilleures positions)

100 millions de flux mondiaux, toutes plateformes confondues

Son actu

D’abord anglophone, le succès de Michael Marcagi commence à devenir européen. Il est aux portes du top 50 notamment en Allemagne ou en Belgique. L’accueil chaleureux de ces 2 premiers titres ont permis la sortie d’un splendide 1er EP nommé American Romance. Composé de 5 titres tous plus réussis les uns que les autres, il fait la part belle aux guitares.

Acclamé par la critique, l’artiste originaire de Cincinatti propose un son authentique et des chansons intemporelles. Sa guitare country nous invite à l’évasion et au rêve. Et c’est un peu le sentiment qui ressort de la totalité des 5 morceaux. Nous retenons surtout le piste #2 de l’EP, elle aussi nommé “American Romance”. Il y parle relations et notamment de la pression autour de celles-ci dans le contexte religieux de lequel il évolue. La force motrice de l’artiste est aussi l’authenticité, à travers des choses vraies qu’il a vécu.

Pour le moment, le succès du titre est trop marginal en France, ce qui empêche un passage de Michael Marcagi en France. Mais ça ne serait tarder. Il écume en ce moment les scènes d’Allemagne, du Bénélux ou encore de la Scandinavie.

Découvrez “Scared To Start” de Michael Marcagi :