Saverio : le portrait électro de la semaine ! 

Dans la famille Club Azur, on a Kungs, mais on a aussi Saverio. C’est notre portrait de la semaine sur aficia !

Le CV de Saverio

Le but d’un label, c’est aussi de se soutenir entre artistes issus de la même branche ! Imaginez si tous les artistes issus du label de Kungs explosait dans les charts au même moment ? On a eu Kungs, il y a eu Victor Flash, il y a Upsilone… et si le prochain s’appelait Saverio ?

Originaire de Belfort, Saverio est l’un des DJ émergents de la nouvelle scène électronique. Co-fondateur du label Club Azur, il prouve que la disco-house et la techno ont encore leur place dans les clubs.

Son secret ? Créer un lien entre l’underground et les classiques de l’électronique, tout en mixant habilement Trance et Disco, Italodisco et Techno.

Saverio en chiffres

C’est un artiste émergent qui a encore tout à prouver. À son actif, pas de gros scores en termes de streams donc, mais de grosse productions qu’on lui doit ! L’année 2022 a été un tournant majeur pour lui avec la sortie de trois productions dont « Disco Maghreb » de DJ Snake, rien que ça !

Son dernier succès en date s’appelle “It’s a match” et avoisine les 150.000 lectures sur Spotify ! Son apparition sur la stage des Eurockéennes l’année dernière avait pas mal fait parler ! Les Eurock’ soutiennent leurs artistes locaux !

Son actualité

Il vient de sortir un tout nouveau morceau infectieux intitulé “It’s Not Like You”. On entend soudainement pas mal de sonorités très frenchy.

Enfin, on nous souffle aussi dans l’oreillette qu’il prépare une multitude de morceaux en studio qui devraient sortir très prochainement. On a hâte de découvrir la suite…

Découvrez le dernier single de Saverio “It’s Not Like You” :