Benson Boone dévoile l’album ‘Fireworks & Rollerblades’

Benson Boone nous offre enfin son tant attendu 1er album. Plongez dans l’univers de l’artiste à travers cette chronique par aficia.

Benson Boone a démarré l’exploitation de son 1er album il y a 3 ans déjà. C’est dire si ce projet était attendu. Se faisant un nom sur les réseaux sociaux, il sort en 2021 l’intéressante mais vite lassante ballade “Ghosttown”. On sent déjà que le marché français va devenir une priorité puisqu’une version française du titre va sortir. Les radios seront séduites et il sera certifié or. Un an plus tard paraît le sublime “In The Stars”, là aussi assorti d’une version française avec la très talentueuse Philippine Lavrey. Le morceau va être multi-diffusé pendant plus d’un an jusqu’à l’overdose. Il finira certifié platine. Mais jusqu’à présent, le succès de Benson Boone sera surtout franco-français.

La rampe de lancement “Beautiful Things”

Tout va basculer avec le lancement il y a quelques semaines de la bombe “Beautiful Things”. Suite à une mise en avant et des teasing bien rôdés sur les réseaux sociaux, le titre devient instantanément un hit. Le son de Benson Boone se veut plus énervé, plus rock et beaucoup plus nuancé. Il démarre sur une ballade à la guitare innocente mais explose sur une profusion digne de plus gros rock band. Le titre est aujourd’hui encore le 4ème titre le plus écouté sur Spotify et a été #1 au Royaume-Uni ou en France.

Le virage est amorcé et c’est cette direction plus péchue que prend le projet Fireworks & Rollerblades. Le titre de cet opus fait référence aux différentes émotions que l’artiste a vécu ces 2 dernières années. Il colle aussi parfaitement à l’allure générale du disque, qui est très explosif. De cet essai, nous retenons surtout le bijou pop-rock “Be Someone”. C’est la pièce maîtresse et le meilleur titre. Ultra efficace, bondissant et électrique, il doit être le prochain single du projet.

Nous retenons aussi le morceau “Cry”, qui démarre lui aussi tout doux jusqu’à ce que l’artiste contraint son band de sortir les guitares. Cette structure de morceau se répète peut-être un peu trop. En effet, le déjà nouveau single (envoyé bien trop aux radios) “Slow It Down” présente les mêmes caractéristiques mais penche plutôt du côté pop que rock. Ca reste tout de même un très bon titre. Autre titre marquant du projet, “There She Goes” se démarque lui aussi avec son entêtant et très efficace piano. Benson Boone y est aussi vocalement à son paroxysme.

Découvrez “Slow It Down” de Benson Boone :

Attention à la ballade de trop

Le succès de Benson Boone s’est fait sur les ballades. Il n’est donc pas surprenant d’en retrouver quelques unes sur l’essai. “Forever And A Day” se révèle être épique et hypnotique, très convaincante. “Drunk On My Mind” est aussi un bon morceau, bien que trop d’instruments soient utilisés sur celui-ci, ce qui perd un peu l’oreille. On y retrouve un piano omniprésent sur une guitare électrique et des batteries, un peu entre deux chaises. C’est un morceau qui peut faire la transition entre les 2 directions du projet.

Quatre titres plus lents se suivent, donc nous oublions un peu “My Greatest Fear” mais le titre n’est pas mauvais, simplement en dessous des autres. Dans le ventre mou du projet, nous passons peut-être à côté du très beau “Hello Love”, mal placé dans l’album. Le violon apporté nous transporte loin et en fait l’une des ballades les plus réussies de l’opus. Le titre le moins convaincant du disque se trouve sur la fin et il s’agit de “Love Of Mine”, une ballade piano-guitare trop semblable aux premiers succès de l’artiste.

“Friend” nous achève et subit le syndrome de la ballade de trop. Mais attention, celles-ci ne sont pas à jeter non plus. Elles sont à savourer individuellement et pas dans un ensemble. “What Do You Want”, la dernière piste de Fireworks & Rollerblades clôt parfaitement le disque puisqu’il rassemble toutes les influences présentes sur ce dernier. Il sera dans le top 5 des meilleures pistes.

Découvrez “Be Someone” de Benson Boone, le meilleur (et de loin) morceau de l’album :

Conclusion

Notons que la pochette du disque est magnifique, entre ombres et lumières. Elle illustre parfaitement le nom et l’univers de l’album. En conclusion, ce dernier est une vraie réussite mais aurait pu être réduit de 2 ou 3 titres qui passent un peu inaperçus. Ou du moins, nous les aurons remplacé par 2 morceaux sortis précédemment et qui ont malheureusement été écarté, faute de succès.

L’injuste échec de “Sugar Sweet” l’entraîne au fond du puit. Ce titre estival et pop est pourtant l’un des meilleurs de l’artiste. Bien qu’il ne soit pas dans la ligne directrice du projet, il aurait été parfait pour réveiller le milieu du disque. Nous regrettons aussi l’absence de la puissante et épique ballade “What Was”, qui est bien au dessus de celles présentes en fin de disque. Cependant, un album n’est pas une compilation des titres sortis sur parfois plusieurs années. Ces absences peuvent donc être compréhensible.