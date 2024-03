MGMT signe son grand retour avec ‘Loss of Life’

Après six longues années d’absence , le duo américain MGMT a proposé son cinquième album tant attendu. Nous avons écouté Loss of Life !

En 2018, le tandem MGMT avait dévoilé son quatrième opus expérimental Little Dark Age. Cette année, il offre son tout nouveau disque nommé Loss of Life. Le duo composé de Andrew VanWyngarden et Ben Goldwasser est à l’origine de morceaux synth-pop psychédéliques des années 2000. Il a offert son dernier projet le 23 février. Le disque comporte dix titres dont quatre singles “Mother Nature”, “Bubblegum Dog”, “Nothing to Declare” et “Dancing in Babylon”.

“Loss of Life est le premier album qu’on sort en indépendant, via Mom+Pop, et ça nous a, en quelque sorte, libéré de certaines contraintes” indique le chanteur Andrew VanWyngarden au magazine Plugged. La chanson “Dancing in Babylon” en collaboration avec Christine and the Queens constitue le premier featuring de la carrière de MGMT. Cette ballade éthérée mêle les voix d’Andrew et Christine, pour raconter une relation au bord du gouffre.

Un disque entre euphorie et mélancolie

“Loss of Life (part 2)” ouvre le disque et nous donne sa tonalité. Nous sommes directement immergés dans l’environnement musical du groupe à ses débuts. Au cœur de ce voyage musical, les deux artistes nous invitent à retourner dans le temps, dans le goût et les odeurs des années 2000. Tout au long des pistes, il est beaucoup question d’amour, des confins de l’univers ou des frontières de la Terre. Ces nouvelles chansons expérimentales sont entêtantes et fourmillent d’arrangements inventifs. Le tandem réaffirme aussi son goût pour le rock alternatif des années 1990. Ainsi, Loss of Life s’inscrit dans la lignée du premier projet de MGMT.

Inès Fakche

Découvrez le nouvel album de MGMT Loss of Life :