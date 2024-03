Fredz se confie dans son nouvel album ‘Demain il fera beau’

Le rappeur québécois Fredz a dévoilé son nouvel opus Demain il fera beau le 8 mars dernier. C’est à découvrir sur aficia !

Demain il fera beau, c’est ainsi que se nomme le dernier album de Fredz sorti sous sa propre maison de disque Nova Musique. Cet artiste originaire de Montréal incarne une fusion harmonieuse de multiples genres musicaux, allant du rap à la pop, en passant par la trap et la soul. Ainsi, avec sa coupe au bol et ses lunettes rondes, il propose un univers bien à lui, celui d’un jeune adulte de 22 ans. L’auteur-compositeur et interprète s’est fait notamment connaître sur les réseaux sociaux avec son single “Ce soir (j’suis dans ma tête)”.

Le 8 mars dernier, Fredz a fait son grand retour en proposant 15 nouveaux morceaux. “Je crois que ce sera le dernier projet qui portera ce type de mélancolie”, explique l’artiste au journal québécois Le Devoir. Fredz propose des compositions efficaces et ingénieuses. Il dépose ses textes sur des mélodies pop aux airs d’électro. À travers ses paroles introspectives, le chanteur continue de se confier et de montrer sa vulnérabilité. En effet, il aborde plusieurs thèmes tels que la santé mentale, l’anxiété et la peine d’amour. Finalement, cet album raconte le passage à l’âge adulte avec son lot de défis à surmonter.

Inès Fakche

Découvrez le nouvel album de Fredz Demain il fera beau :