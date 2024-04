Festival Chorus 2024 : Nos concerts coups de cœur !

Du 22 au 24 mars dernier se tenait, à la Seine Musicale, le festival Chorus des Hauts-de-Seine. aficia y était, on vous raconte !

Le festival Chorus, c’est le rendez-vous parisien de début d’année que les artistes attendent autant que les festivaliers. Premier festival de l’année, il annonce être “un savant mélange entre l’architecture de La Seine Musicale et les concerts, spectacles et animations qui font du Chorus des Hauts-de-Seine un festival d’exception”. Sacrée promesse. Intrigués par la façon dont le festival Chorus se présentait lui-même, séduits par une si belle programmation (Luidji, Greentea Peng et IAMDDB notamment), nous nous sommes rendus les 22, 23 et 24 mars dernier, à la Seine Musicale de Paris. Un doux week-end tout en musique pour célébrer l’arrivée du printemps !

En quelques mots, le festival Chorus c’était : 3 jours de festivals, 17 700 festivaliers, des dizaines de stands où l’on pouvait grignoter, jouer à des jeux, s’habiller ou encore se faire recouvrir le visage de paillettes. Mais Chorus, c’était surtout 6 scènes intérieures et extérieures (ambitieux pour un premier week-end de printemps) sur lesquelles se sont succédé les grands noms, et futurs grands noms de la scène actuelle.

À l’image de Julien Granel, venu nous ramener le soleil et les couleurs en ce week-end pluvieux, une poignée de nouveaux visages de la scène indé nous a fait vibrer. C’est le cas de Jordan Mackampa, Yamê ou encore Silly Boy Blue, dont les concerts nous ont touchés en plein cœur. Du côté de la scène internationale, les artistes anglaises IAMDDB et Greentea Peng nous ont elles aussi offert des shows d’exception, entre pudeur et sincérité. Mais ce qui fait la force de frappe de Chorus, c’est surtout sa programmation rap. Bekar, Dinos, Yvnnis, Prince Waly, Luidji, nombreux sont les rappeurs qui se sont succédé, nous offrant chacun des instants uniques. Vous l’aurez compris, le festival Chorus a été l’occasion, pour nous, de découvrir et redécouvrir de nombreux artistes. Certains nous ont plus marqué que d’autres, voici nos 5 coups de coeur :

Danyl : prince du néo-raï

Nous l’avions découvert en première partie de Eddy de Pretto il y a quelques années, depuis, Danyl a tracé son chemin dans l’univers du rap français. Sa détermination et son talent ont fait de lui l’une des révélations rap de ces derniers mois. À la fois auteur, compositeur, musicien, topliner et producteur, le jeune artiste a fait son apprentissage en autodidacte, avec pour seul moteur sa passion et sa détermination. Né dans le 13ème arrondissement de Paris au sein d’une famille d’origine algérienne, le jeune chanteur puise dans ses origines et les sonorités raï pour construire son univers musical : le néo-raï, une fusion redoutablement efficace du rap et du raï.

Actuellement en tournée, Danyl a fait un stop à la Seine Musicale pour nous offrir un concert d’exception. Quelques semaines seulement après un concert magistral à la Gaîté Lyrique, Danyl ne nous a encore une fois pas déçus. Une énergie folle, un flow unique, celui que certains appellent le “prince du néo-raï” a retourné la Capsule avec une aisance scénique impressionnante. On le savait, Danyl est né pour faire de la scène, et vous aurez sûrement la chance de le découvrir en festivals. Il parcourra la France tout l’été et s’arrêtera à la Cigale le 14 novembre prochain. Un concert qu’il ne faudra pas louper !

Découvrez « Bledi mon amour » par Danyl :

Prince Waly : roi de la scène

Nous avions assisté à son couronnement à l’Olympia en janvier dernier. Sur la grande scène de Chorus, Prince Waly ne nous a encore une fois pas déçus. Arrivée magistrale, “Le Prince est toujours parmi nous, et son âme endolorie, a pas mal d’histoires à vous raconter”, nous indique la voix d’Arthur Teboul, membre du groupe Feu! Chatterton. Alors prévenu du concert exceptionnel qui va suivre, le public acclame l’artiste qui prend place sur scène. Les chansons s’enchaînent. Accompagné de la majestueuse Enchantée Julia, de ses choristes et de son ami Jewel Usain, Prince Waly séduit le public en jonglant entre émotion et énergie explosive. L’artiste est proche de son public, et ça se ressent sur scène. La Seine Musicale semble presque en ébullition. “Prince Waly au chorus c’était beau”, “Résumé du festival Chorus : Prince Waly c’est bouillant”. Les retours sont unanimes, sur scène Prince Waly règne en maître.

Découvrez « Belly » par Prince Waly (feat. Dinos) :

La douceur de Jordan Mackampa

Soulman anglais d’origine congolaise, Jordan Mackampa est un artiste dont la voix navigue entre soul et indie d’une main de maître. Dans ses titres, le jeune artiste allie sa voix singulière à des mélodies accrocheuses et des paroles sincères. Il y évoque notamment des moments de sa vie ayant marqué son identité. Pop, soul, R&B, il est difficile de définir le style de Jordan Mackampa tant sa voix et sa musique sont uniques. Entre pop et soul alternatives hybrides, il nous raconte les histoires des villes qu’il a visitées, les sentiments qui l’ont traversé. Sa voix nous touche et nous réchauffe le cœur. Venu nous présenter son dernier projet Welcome Home, Kid! sorti en février dernier, Jordan Mackampa n’aura mis que 10 secondes montre en main pour séduire le public du Chorus. Sur le parvis de la Seine Musicale, sous une pluie torrentielle, le jeune artiste accompagné d’un groupe hors-pair nous a littéralement hypnotisés. On a failli verser une petite larme…

Découvrez « STEP BY STEP » par Jordan Mackampa :

Flohio, rappeuse singulière et hypnotisante

Chorus nous annonçait sa venue comme celle de “la cream de la scène londonienne”. Ils ne nous a pas menti. Rappeuse et parolière britanno-nigériane, Flohio s’est imposée sur la scène de Chorus. À Crack Magazine, elle racontait il y a quelques années : “La musique m’a forcée à avoir confiance en moi, même devant un public. Vous ne pouvez pas vraiment vous préparer à l’expérience live, vous n’êtes jamais sûre que [la foule] suivra.” C’est un pari réussi pour l’artiste qui a su conquérir le public. Très à l’aise, son énergie débordante laisse présumer à une future grande carrière. Son concert a été l’un de nos coups de cœur du festival et on attend déjà son prochain concert en France avec impatience. D’ici-là, on vous conseille vivement d’écouter son dernier projet !

Découvrez « SPF » par Flohio :

Yamê n’a plus rien à prouver

Révélation des Victoires de la musique 2024, Yamê n’a plus rien à prouver à personne. Après une ascension vertigineuse en fin 2023, le jeune artiste est déjà parti à la conquête du monde entier. Et le festival Chorus était, pour lui, l’occasion de continuer de séduire un public parisien déjà conquis. Arrivée fracassante, scénographie impressionnante, voix captivante, Yamê a retourné le parvis de La Seine Musicale en deux secondes. Malgré un temps particulièrement frais, Yamê a su réchauffer le public en mettant le feu à la scène. Ambiance incroyable, public chantant à l’unisson, connaissant les paroles de chacun de ses titres sur le bout des doigts, on ne pouvait pas rêver mieux pour clôturer ce si beau festival. On le reverra tout l’été sur la route des festivals et une chose est sûre, on ne se lassera pas de ce show si joliment ficelé.

Découvrez « Bécane » par Yamê :

“Un savant mélange entre l’architecture de La Seine Musicale et les concerts, spectacles et animations qui font du Chorus des Hauts-de-Seine un festival d’exception”. La promesse est tenue. Entre émotions et sensations, le public a pu découvrir de nombreux artistes aux univers pop, R&B et rap. Avec ses six scènes entre intérieur et extérieur, le festival Chorus a été l’occasion de passer un week-end aux différentes ambiances, le tout en musique. Une bonne entrée en matière pour démarrer la saison des festivals. Une chose est sûre : on reviendra l’année prochaine !

Lou-Ann Nambot