Aden Foyer débarque avec “The Ballet Girl”

Aden Foyer est la nouvelle coqueluche des radios françaises et européennes avec son titre “The Ballet Girl”. aficia vous propose de découvrir le phénomène.

Aden Foyer débarque de manière brutale avec son tout premier single, ou en tout cas sous cette identité-ci. En effet, le chanteur a plusieurs cartes en main. Il connaît déjà une carrière florissante en Norvège, son pays d’origine où il a commencé sous le nom de Jonas Aden dans le milieu de l’EDM, aussi bien à la production qu’au chant sur certains titres. Il a notamment collaboré avec Alan Walker ou encore réalisé une pléiade de remixes pour Martin Garrix et d’autres grands noms du milieu. Son dernier titre sous ce nom-là date de 2011. Il s’agit de “I Hope You Know” avec le DJ néerlandais Mike Williams.

Mais voila que Jonas Aden a décidé de tout plaquer, de quitter l’EDM pour proposer quelque chose qui lui colle plus à la peau. Place donc à Aden Foyer. Pour murir ce nouveau projet, il s’isole 2 ans durant dans un petit studio en plein cœur de la nature norvégienne, visiblement très inspirante. Il passe donc de la casquette de producteur de musique électronique à celle d’auteur-compositeur-interprète. De plus, il est doté d’un sens des mots très poétique qu’il ne pouvait pas exploiter sous Jonas Aden. En résulte le vivifiant titre “The Ballet Girl”, premier témoignage d’une nouvelle aventure.

Un titre lumineux, plein de poésie

Et le moins que l’on puisse dire est qu’il a tapé dans le mille. À sa sortie, le morceau est propulsé à la première place des titres les plus écoutés sur Spotify en Norvège. Il culmine alors à la deuxième place des charts dans son pays natal. Ce succès a visiblement fait écho aux radios locales françaises, puisque depuis 2 semaines, on peut l’entendre aussi dans les grosses radios nationales. Il explose dans le classement de l’airplay français en 47ème place (+31) et commence à faire des vagues dans le reste de l’Europe. C’est assurément le tube du printemps en devenir.

Il faut dire que le morceau est extrêmement bien construit et la voix d’Aden Foyer est très authentique. “The Ballet Girl” symbolise un peu, dans ses paroles, le voyage et le changement radical de projet artistique qu’à entrepris le chanteur. Ce voyage introspectif se raconte à travers une petite fille qui quitte son foyer pour poursuivre ses propres rêves. Il en résulte un fantastique titre pop très addictif. La subtile guitare électrique nous titille l’oreille tandis que les cordes nous emmènent en Norvège. Sur certains aspects, on pense à “Fairytale” d’Alexander Rybak, vainqueur de l’Eurovision pour la Norvège il y a déjà 14 ans.

Une invitation au lâcher prise

La vidéo nous immerge complètement dans le processus de création, dans l’introspection et dans la renaissance d’Aden Foyer. L’artiste nous invite alors dans son chalet et dans ses excursions façon road-trip, comme pour mieux cerner son univers. Nous sommes conquis, ça réchauffe, ça nous pousse à croire en nos rêves et à sortir de notre zone de confort. Enfin, pour nous permettre de mieux comprendre son projet, le clip est à deux niveaux de lecture. En sous-titres, Aden Foyer nous explique tout son parcours, son cheminement et ce que ce titre lui a apporté. Absolument tous les ingrédients sont réunis pour un succès massif. La démarche est claire, l’univers bien défini, l’authenticité à son maximum.

Découvrez “The Ballet Girl” d’Aden Foyer :