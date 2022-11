Qui est Aime Simone, qui cartonne avec “Shining Light” ?

Dans la musique, il y a des belles histoires, et notamment celle d’Aime Simone qui cartonne avec “Shining Light”, deux ans après l’avoir dévoilé. aficia vous explique pourquoi.

Est-ce qu’on peut dire merci Leroy Merlin ? Totalement ! Le Parisien Aime Simone, qui a depuis vécu à Los Angeles et à Dublin pour forger sa musique, est en train d’exploser. L’explication, son titre “Shining Light” datant de 2020 tourne massivement en synchro publicitaire à la télévision.

Aime Simone est un artiste hyper complet qui fut lauréat du prix Chorus 2021, au même titre que Christine and The Queens ou encore Feu! Chatterton par le passé. Il jouait également cette année au Printemps de Bourges en tant qu’Inouïs.

Carton sur Shazam !

Et depuis, on a envie de croire que tout lui sourit ! Il signe dans la foulée un contrat chez Because Music (Breakbot, Selah Sue…) et ce n’est que récemment que son titre “Shining Light”, extrait de son premier album Say Yes Say No qu’il est fier d’avoir produit, composé et mixé seul, sorti en juillet 2020, explose. Grâce à sa diffusion en TV, le titre vient d’intégrer le top 10 Shazam. Il fait partie des 25 plus grosses diffusions radios en France (+ 13 places en une semaine). Même en Suède et au Danemark, le phénomène commence à se faire entendre…

L’été dernier, Aime Simone a entamé une série de festivals pour montrer au public son incroyable énergie. Cet artiste nous émeut autant qu’il procure une sensation de warm feeling. Et bonne nouvelle, des titres inédits arrivent…

(Re)découvrez “Shining Light” d’Aime Simone :