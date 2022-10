Christine and The Queens : une nouvelle ère avec Redcar 

Le personnage de Redcar, initié par Christine and The Queens se dévoile encore un peu plus avec un nouveau single baptisé “Rien dire”, et c’est en écoute sur aficia.

Plus tôt dans l’année, Christine and The Queens annonçait le début de son nouveau projet Redcar, une sorte de personnage mystérieux et créatif, imaginé par l’artiste elle-même. Ce concept fait suite à son dernier EP baptisé La Vita Nuova et à ses récentes collaborations (Indochine, Charli XCX…).

Christine and The Queens a toujours visé haut. Il a donc conçu un show pour que Redcar prenne vie également sur la scène du Cirque d’Hiver les 9 et 10 novembre, soit la veille de la sortie de l’album (le 11 novembre) appelé Redcar les adorables étoiles.

L’amour, cette conversation qui ne s’arrête jamais / Je parle du véritable amour / Dans l’acquiescement du parfum à ce que vous avez vécu / Vous n’êtes plus séparé de lui désormais Redcar – Rien dire.

Comme prémices de ce nouvel opus, nous avions déjà eu l’occasion d’écouter “Je te vois enfin”. Désormais, c’est “Rien dire” qui se dévoile, toujours aussi planant et moderne. Élan créatif spontané et inspiré par la fin des années 80 ou par des discographies comme celle de Christophe, le titre est imaginé, écrit, produit et interprété par l’artiste et mixé par Mike Dean (producteur de Kanye West, Lana Del Rey, Jay-Z etc.), rien que ça. Car oui, Christine s’est fait un nom à l’étranger. Elle bénéficie d’un large soutien des professionnels, même si la tendance est de constater qu’elle a lassé le public français. Peu importe, ses deux shows parisiens seront sans doute sold-out et ça, ça n’a pas de prix.

Découvrez “Rien dire” de Redcar :