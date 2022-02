Ajar & St Graal : quand Marseille rencontre Bordeaux sur “Perdu” 

Quand les collaborations sont belles, nous en parlons. Petit coup de projecteur sur l’alliance entre Ajar et St Graal sur “Perdu” sur aficia…

Ce sont deux artistes que nous avons découvert ici-même. D’un côté le Marseillais Ajar qui s’est fait entendre il y a déjà plus de trois ans avec le “Wa Wa Wa”, puis qui confirmait avec “La vie en noir” et “Ne me quitte pas” il y a quelques mois. De l’autre, on vire plus à l’Est avec le Bordelais St Graal que nous avons eu la chance de recevoir en Live Expérience sur aficia. Musicalement, l’artiste s’inscrit dans la même veine qu’Hervé ou de TerreNoire.

Deux artistes qui, sur le papier, tous les séparent, hormis le fait que chacun opte pour des productions rythmées et des textes poétiques, et pourtant ! Ils sortent ensemble le titre “Perdu” ce 11 février. Il y a suffi d’une rencontre virtuelle sur TikTok puis d’une rencontre sur Paris pour que l’alchimie prenne.

Ajar et St Graal totalement perdus…

Quelques temps plus tard, voici donc “Perdu”. Non, on ne parle pas de blessure ou d’un échec ni encore d’une déception. Les deux artistes décrivent ici l’histoire de deux personnages faisant face à leur réalité et à leurs désillusions. “Perdu” parle de tous ces moments où l’on se surestime et où l’on se sent spécial. Plus le sentiment d’invincibilité est présent, plus la chute est haute et plus la réalité des choses est frustrante et décevante. Le tout sur un fond très entraînant dont on se souviendra pendant longtemps…

Découvrez “Perdu”, la collaboration entre Ajar & St Graal :

LECTEUR A AJOUTER