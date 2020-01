Alanis Morissette fait son grand retour avec “Reasons I Drink”

Avec un nouvel album prévu pour le mois de mai, Alanis Morissette revient dans la lumière. En attendant, on vous parle de “Reasons I Drink” sur aficia.

En août 2012, Alanis Morissette sortait Havoc And Bright Lights, son huitième et dernier album studio en date. Près de huit ans plus tard, la chanteuse canadienne revient dans l’actualité pour plusieurs raisons.

La première, c’est une tournée qui aura lieu à partir du mois de juin et comprendra 31 dates. Cette série de concerts sera l’occasion pour la chanteuse de reprendre ses plus grands succès et de célébrer les 25 ans de l’album Jagged Little Pill. Elle pourra également compter sur la présence de l’Américaine Liz Phair et du groupe Garbage. La seconde raison, c’est l’arrivée d’un tout nouvel album intitulé Such Pretty Forks in the Road prévu pour le 1er mai prochain.

“Reasons I Drink”

Avec le premier extrait de ce futur opus, on retrouve la Alanis Morissette des premiers albums et ça fait vraiment plaisir. “Reasons I Drink” est le fruit du producteur Alex Hope (Troye Sivan, Carly Rae Jepsen, Tina Arena…) et nous embarque dans l’univers souvent introspectif de la Canadienne. Elle s’y confie sur des moments de faiblesses que beaucoup peuvent connaître.

“Ce sont les raisons pour lesquelles je bois / Les raisons pour lesquelles je dis à tout le monde que je vais bien même si ce n’est pas le cas / Ce sont les raisons pour lesquelles j’en fais trop” peut-on l’entendre chanter sur du piano et de la batterie. On ne sait pas ce que vaut le prochain album d’Alanis Morissette… Mais si les autres pistes sont du même calibre que “Reasons I Drink”, cela pourrait lui permettre de faire un retour dans la lumière presque inespéré…

Découvrez “Reasons I Drink” d’Alanis Morissette :