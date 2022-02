Alfie Templeman mise sur “Broken” pour annoncer son futur album !

Le jeune artiste anglais Alfie Templeman débute l’année avec “Broken”, le premier single extrait de son futur album. C’est à découvrir sur aficia !

Comme beaucoup d’artistes de cette nouvelle génération, Alfie Templeman se fait remarquer sur YouTube en 2017. Il publie alors plusieurs EP, 4 depuis 2018, aux couleurs définitivement pop avec néanmoins des sonorités tout droit venues des années 80.

Avec ces multiples projets musicaux, Alfie Templeman a su implanter son univers dans le paysage musical anglophone. Ambitieux et passionné, le jeune artiste autodidacte ne compte pas s’arrêter là et passe à la vitesse supérieure. En effet, 2022 marquera probablement un tournant dans sa carrière musicale puisque l’interprète de “Hapiness In Liquid From” partagera son premier album, Mellow Moon prévu pour le 27 mai prochain. Un événement loin d’être anodin dans la vie d’un artiste…

Et pour annoncer ce projet, Alfie Templeman mise sur “Broken”. Dans la continuité de ses précédents morceaux, la musicalité de cette piste oscille entre un côté rétro puis moderne, avec quelques synthés dans les parages. Une alliance qui fonctionne, rendant le titre dansant et frais ! Ce côté rétro, on le retrouve aussi dans l’image. Que ce soit sur la cover du single ou dans le clip réalisé par Jack Turner, la cohérence artistique semble sans faille !

À noter ! L’artiste se produira, le 24 mars 2022, au cœur d’une salle parisienne incontournable : le Pop Up du label. L’événement étant déjà complet, une liste d’attente a été mise en place.

Découvrez “Broken”, le nouveau titre d’Alfie Templeman :