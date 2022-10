Aliashka ouvre les portes de son monde fantaisiste avec “Fou”

L’originalité et la créativité sont les maîtres mots pour qualifier Aliashka qui se dévoile à travers le plaisant “Fou”. Un single à découvrir sur aficia !

Aliashka devrait incontestablement faire parler d’elle dans les prochains mois. En effet, l’artiste cultive un univers incomparable, rythmé de multiples influences. Et ses origines mongoles et hollandaises ne sont pas étrangères à ce bouillonnement créatif qui oscille brillamment entre l’électro, le hip-hop et une musique plus orchestrale d’une grande richesse. Le supplément d’âme de ces compositions saisissantes réside incontestablement dans la personnalité de l’auteure-compositrice et interprète qui incarne l’ensemble grâce à une voix aussi puissante que cristalline.

Férue de littérature et de poésie, l’artiste autodidacte manie et associe les mots avec une facilité déconcertante. Plus encore, il y a chez Aliashka un aspect ludique à mettre en rythme les mots. Après avoir dévoilé son premier single intitulé “Totem” au printemps, la chanteuse mise désormais sur “Fou”, un nouvel extrait frénétique annonçant l’arrivée d’un premier opus. Pochette Surprise, c’est donc le nom de cet album attendu dans les bacs le 24 novembre prochain.

Aliashka aspire à la liberté

Sur cette production léchée et entêtante, Aliashka interroge ainsi l’identité de genre et sa construction extrêmement normée dans la société. Mais l’artiste balaie tous ces principes, appelant tout à chacun à s’affranchir du regard de l’autre. “Tu pleures devant les films / D’amour comme une fille / T’aimes te faire belle / T’es garçon féminine / Toi t’es une pure et dure / Devant rien tu n’as peur / T’es mi poupée de muscles / Mi cow-boy séducteur / Je ne suis pas folle, je suis fou” scande-t-elle sur cet hymne fédérateur.

Afin d’illustrer cet élan de liberté, Aliashka lève le voile sur une mise en images qualitative réalisée aux côtés de Le Turk. C’est dans un laboratoire que nous retrouvons la chanteuse, en proie à des expérimentations mystérieuses puisque les chercheurs tentent d’identifier les comportements les plus appropriés pour définir les femmes et les hommes. Preuve que l’humain et son cœur organique ne sont régis par aucune règle scientifique, les expériences menées sur Aliashka finissent par éveiller des pouvoirs insoupçonnés qui se retournent, à juste titre, contre l’esprit étriqué des chercheurs.

Visionnez “Fou”, le nouveau clip d’Aliashka :