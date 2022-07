ANWAR nous embarque pour une escapade romantique avec “Follow Me”

En prélude à la parution de son nouvel album attendu en septembre prochain, ANWAR poursuit l’exploitation du séduisant “Follow Me” à découvrir sur aficia !

Véritable passionné, ANWAR écrit, compose et joue de la guitare. Et c’est de manière autodidacte qu’il a également appris à sublimer tout le potentiel d’une voix identifiable et vectrice de nombreuses émotions. Un talent à l’état brut qui puise ses inspirations dans des styles musicaux variés, de la folk, à la soul, en passant par la pop et le reggae.

Après avoir dévoilé Beautiful Sunrise en 2016, un premier disque studio empreint de légèreté et évoquant des morceaux de sa vie, le bruxello-marocain s’apprête à faire son retour dans les bacs. En effet, il lèvera le voile à la rentrée sur Lights, un opus lumineux, au sens littéral comme au sens figuré, qui fera la part belle à l’amour. Mais avant d’en révéler davantage sur son travail, ANWAR propose un avant-goût réjouissant avec l’entêtant “Follow Me”.

Une tendre complicité

“Follow Me” annonce une nouvelle direction artistique empruntée par l’artiste qui signe son retour sur le label Think Zik ! (Imany, Ayo…). Preuve de la créativité débordante d’ANWAR qui ne s’enferme dans aucune case et propose un hymne pop électro retravaillé avec Jamy Ben du duo Diva Faune. Le résultat se révèle résolument moderne et permet au chanteur de signer un hymne aussi énergique que poétique, calibré pour la période estivale.

Afin d’illustrer l’idylle d’une grande tendresse contée dans sa chanson, ANWAR a levé le voile sur une mise en images digne des plus belles cartes postales. En effet, il nous invite à le suivre dans un road-trip tourné à la pellicule. C’est ainsi que, la tête en vacances, les deux tourtereaux quittent la routine du quotidien pour les grands espaces et des paysages enchantés. Tous deux esquissent par ailleurs des sourires complices, contagieux à travers l’écran.

Visionnez “Follow Me”, le nouveau clip d’ANWAR :